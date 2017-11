Na meer dan 2.000 (!) levels: Belg speelt Candy Crush uit avh

18u02

Bron: RTL
Belg speelt Candy Crush uit na meer dan 2.000 levels.
Het heeft hem drie jaar van zijn leven gekost, maar de 23-jarige Belg Romuald heeft het verslavende spelletje Candy Crush uitgespeeld. Romuald heeft niet minder dan 2.000 levels achter de kiezen.

Romuald is een verpleger, maar spendeerde soms wel tien uur per dag aan Candy Crush. Nochtans was hij niet zo een fervent gamer, vertelt Romuald aan RTL. “Maar toen ik Candy Crush drie jaar geleden voor het eerst uitprobeerde, was ik meteen verkocht.”

Drie jaar lang moest alles wijken voor Candy Crush. “Ik stond op, las het nieuws online en begon Candy Crush te spelen. Soms tot tien uur per dag”, vertelt Romuald. Toch houdt hij vol dat hij nooit verslaafd is geweest aan het spelletje. “Ik speelde enkel in mijn vrije tijd wanneer ik echt niks anders te doen had. Sommige mensen scrollen urenlang op Facebook, ik speelde Candy Crush. Het heeft me nooit tegengehouden om andere dingen te doen.”

Strategie

Candy Crush uitspelen is niet voor iedereen weggelegd, zo blijkt. “Het is een puzzelspelletje. Je moet nadenken en niet zomaar iets doen”, zegt Romuald. “Sommige mensen beweren dat ik ervoor betaald heb om zo ver te geraken, maar ik zou nooit geld geven om een spelletje te spelen!”

Volgens andere fervente ‘Candy Crushers’ is er een manier om nog meer levels te spelen, maar dan moet Romuald zich inloggen via Facebook.