Mythe en geschiedenis geven elkaar een hand in 'A Total War Saga: Troy'

Ronald Meeus

04 juni 2020

18u30 0 games Met videogame A Total War Saga: Troy krijg je een nieuwe brok strategische actie in een historische setting geserveerd. Al gaan de makers van de bekende en langlopende Total War-serie deze keer zo ver terug in de tijd dat er ook een handvol mythische figuren op het slagveld zijn beland.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de Total War-videogameserie heb je zowat alle veldslagen uit het Romeinse rijk, de Europese, Japanse en Chinese middeleeuwen, de tijd van de grote handelsimperia uit de achttiende eeuw, en het keizerrijk van Napoleon kunnen naspelen. Met A Total War Saga: Troy komt daar in augustus ook nog de Trojaanse oorlog bij, en dat was niet noodzakelijk een makkie voor de makers: dat conflict speelde zich ergens rond 1.200 VC af, in het bronzen tijdperk, waarover de geschiedschrijving relatief vaag is.

Wat ook al niet hielp, is dat oorlogen in die tijd en op die plaats uitsluitend met infanterie-eenheden werden uitgevochten, en de ontwikkelaars de speler dus in principe geen cavalerie- of belegerings-eenheden konden aanbieden. Dingen die de boel in de andere Total War-games, waarvan deze een spin-off is, een stuk spannender maakten. Maar wat de ontwikkelaars van gamestudio The Creative Assembly Sofia niet in de geschiedenis vonden, haalden ze uit de mythes.

Mythes en feiten

Die van de Minotaurus, bijvoorbeeld: in de Griekse mythologie is dat een wezen dat half mens, half stier is, en dat huisde in de kelders van het kasteel van koning Minos op Kreta. In A Total War Saga: Troy is het een bijzonder forse menselijke krijger, die een opgezette stierenkop als hoofddeksel draagt, en sterk genoeg is om de poorten van een belegerde stad open te breken. Als cavalerie-eenheid zijn er vervolgens de centauren. De mythe over die wezens met het onderlichaam van een paard en het bovenlichaam van een mens kan weleens zijn ontstaan uit de manier hoe ruitervolkeren in de oudheid werden gezien: bijna één met hun paard.

“Alle puzzelstukken vielen in elkaar toen we voor een ‘waarheid achter de mythe’-aanpak gingen”, zegt Maya Georgieva, game director achter het spel. “Tout court distilleren we in de Total War-reeks altijd rechtstreeks nieuwe spelmechanieken uit het tijdperk dat we belichten, en proberen de geest van het tijdperk tot leven te brengen in de game. In het tijdperk van de Trojaanse oorlog zaten historische waarheid en mythe nog heel dicht bij elkaar, dus daar hebben we handig gebruik van gemaakt.”

Door het slijk

Maar er zit ook vernieuwing in de niet-mythische legereenheden die je kunt aansturen in A Total War Saga: Troy. Omdat geld nog niet bestond rond 1.200 VC, creëerden de Bulgaarse designers achter de game een economie die gebaseerd is op ruilhandel, met vijf verhandelbare hulpstoffen: voedsel, hout, steen, brons en goud. Ook zitten er drie duidelijkere gewichtsklassen in de infanterie-eenheden: de zwaarste kan bijvoorbeeld beter een directe aanval weerstaan, maar beweegt zich trager voort. In combinatie daarmee kreeg het terrein een belangrijkere rol. Diezelfde zware eenheden worden extra vertraagd op modderachtig terrein, en snelle eenheden kunnen verrassingsaanvallen uitvoeren in hoog gras. “We moesten ook een manier vinden om gevechten tussen twee infanterie-eenheden interessant te houden”, zegt battle designer Milcho Vasilev. “Het is bijvoorbeeld zelfmoord om recht op een zware infanterie te chargeren, maar wat als ze in de modder terechtkomt?”

Helden

In het heetst van de strijd gaan ook de generaals met elkaar slaags. In de Griekse oudheid werden die als helden beschouwd, en dat zul je ook zien wanneer ze op het slagveld van A Total War Saga: Troy tegenover elkaar komen te staan. Zoals, in de demo van de game die we geserveerd kregen, de Trojaanse held Hector en diens tegenstander Achilles. “Die duels zijn heel spectaculair, met veel animaties, maar je hebt er als speler weinig input in”, zegt Vasilev. “De troepen gaan automatisch aan de kant wanneer ze in elkaars buurt komen, en ze beginnen automatisch te vechten. In termen van gameplay gedragen ze zich goeddeels als de generaals uit de andere Total War-games: ze inspireren de troepen, en verhogen het moreel van de eenheid in wiens buurt ze zijn. Alleen gaat die invloed in onze game iets verder: het tijdperk van de Trojaanse Oorlog is er eentje waarin helden een belangrijke rol speelden. De koningen waren ook de beste krijgers.”

A Total War Saga: Troy verschijnt op 13 augustus voor de pc.