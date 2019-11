Minecraft op mobiele platforms al dagenlang onspeelbaar door nieuwe update Techredactie

13 november 2019

12u18

Bron: AD.nl 0 Games Hommeles in de blokjeswereld van het populaire spel Minecraft. Door een kritieke bug in de nieuwste ‘Bedrock’-update is de game al dagenlang onspeelbaar op iPhones en iPads. Ook de Android-versie heeft last van problemen.

De game ligt al sinds 29 oktober stil, na het uitkomen van de nieuwste update. Honderden spelers doen hun beklag op het forum van ontwikkelaar Mojang. Onder de berichten zijn ook veel gefrustreerde ouders, die vertellen dat hun zoon of dochter het spel niet meer aan de praat krijgt.



Een oplossing lijkt, ruim twee weken na de fatale update, nog niet te zijn gevonden. Een medewerker van Mojang zegt al één update te hebben uitgerold en dat er hard wordt gewerkt om ook de andere problemen op mobiele platforms op te lossen.



Minecraft verscheen in 2011 en ging ruim 176 miljoen keer over de toonbank. Daarmee is het mogelijk de meest succesvolle PC-game aller tijden. De automatisch gegenereerde gamewereld bestaat uit allerlei verschillende blokken en is volledig aanpasbaar. Het spel is makkelijk om mee te beginnen, maar experts steken honderden uren in hun virtuele bouwwerken.