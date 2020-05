Mijlpaal: Fortnite heeft nu meer dan 350 miljoen geregistreerde spelers Techredactie/Tweakers

07 mei 2020

13u25 0 Games Fortnite heeft volgens ontwikkelaar Epic Games meer dan 350 miljoen geregistreerde spelers. Een jaar geleden waren dat er 250 miljoen. Hoeveel actieve spelers er zijn, is niet bekend. Wel zegt Epic dat er in april 3,2 miljard uur Fortnite is gespeeld.

Het is voor het eerst sinds een jaar dat het bedrijf details geeft over het aantal spelers.

Vorig jaar in maart zei Epic dat er 250 miljoen spelers waren. In ruim een jaar zijn daar dus zo’n 100 miljoen spelers bijgekomen. Fortnite is beschikbaar voor pc’s, consoles en smartphones en tablets. Hoe de verdeling is tussen spelers op de verschillende apparaten, is niet bekend. Dat het de grootste game op aarde is, is inmiddels wel een gegeven. Het populaire spel FIFA bijvoorbeeld zou vorig jaar rond de 120 miljoen spelers zitten.



Fortnite kreeg onlangs een nieuwe Party Royale-modus zonder wapens. Die modus bevat een speelveld waar spelers activiteiten kunnen uitoefenen zonder elkaar te beschieten.

Party Royale

Ook gaat Epic Games de nieuwe modus gebruiken voor evenementen zoals concerten. Zaterdag om 03.00 ‘s nachts Belgische tijd vindt de ‘Party Royale Premiere’ plaats, een minifestival met optredens van Dillon Francis, Steve Aoki en deadmau5. Zondag om 20.00 uur wordt de show, die een uur duurt, nog eens herhaald.

Fortnite kwam ongeveer drie jaar geleden uit, als tweede bekende Battle Royale-game na PUBG, en werd al snel het grootste spel op aarde.

