Microsoft zet grote stap in console-oorlog en koopt gamestudio Bethesda voor 7,5 miljard dollar Techredactie/Tweakers

21 september 2020

16u01

Bron: AD 0 Games Microsoft heeft Bethesda en alle bijbehorende gamestudio’s overgenomen. Het bedrijf krijgt met de overname game-franchises in handen zoals Doom, Fallout, Quake en The Elder Scrolls. De Amerikaanse techreus deelt daarmee een flinke klap uit aan Sony. De twee fabrikanten brengen eind dit jaar allebei hun nieuwe console uit.

Microsoft betaalt 7,5 miljard dollar voor de overname van ZeniMax Media, het moederbedrijf van Bethesda Softworks. De overname is naar verwachting halverwege volgend jaar volledig afgerond.

Bethesda is zowel uitgever als ontwikkelaar van tal van games en heeft in totaal 2300 werknemers bij diverse studio’s. Die worden allemaal onderdeel van Microsoft. Het gaat om studio’s als id Software, Arkane en MachineGames. Deze studio’s maakten de afgelopen jaren onder de Bethesda-vlag games van franchises als The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Quake, Dishonored, Prey, Quake, Starfield en meer.

Exclusieve titels

Door de overname zullen alle games van Bethesda ook beschikbaar worden op de Xbox Game Pass. Met deze service biedt Microsoft meer dan 100 games aan voor een vast maandbedrag. Het is niet duidelijk of de populaire games van Bethesda straks exclusief voor de Xbox Series zullen uitkomen. Mogelijk krijgen bezitters van een Xbox wel voorrang voor bijvoorbeeld extra content in Bethesda-games.