Microsoft toont Halo Infinite, Gears 5 en Forza Horizon 4 en verdubbelt aantal studio's

11 juni 2018

18u21

Op de E3-beurs in Los Angeles hield Microsoft zijn grootste presentatie in de geschiedenis van het bedrijf. Voor de 6.000 aanwezigen kondigde het bedrijf een recordaantal van 52 games aan, waaronder 18 exclusieve consolereleases en 15 wereldpremières. Vooral de exclusieve games Forza Horizon 4, Halo Infinite en Gears 5 springen in de kijker.

Halo Infinite

Halo Infinite volgt op het verhaal van Halo 5 en komt uit voor zowel de Xbox One als Windows 10-computers. De trailer toont alvast een grote spelwereld die mogelijk vrij te ontdekken is, mét Master Chief. Het spel wordt ontwikkeld door 343 Industries en draait op de Slipspace Engine. Wanneer het spel uitkomt, heeft Microsoft nog niet bekendgemaakt. Volgens The Verge verschijnt de game ook voor Windows 10-pc's, waarmee het de eerste game in de hoofdserie zou zijn die op pc uitkomt, sinds Halo 2 uit 2004.

Gears of War

Gamestudio The Coalition werkt aan Gears 5, een nieuwe telg in de Gears of War-franchise waar 'of War' is afgevallen. Het spel heeft met Kait Diaz een vrouwelijke hoofdrolspeler die haar intrede maakte in Gears of War 4.

Je kan alleen of samen spelen in splitscreen en in de online multiplayermodus. De game draait op 60 FPS, met ondersteuning voor 4K en HDR. Het spel komt volgend jaar uit voor de Xbox One en Windows 10-computers.

Er zijn ook twee spin-offs aangekondigd, zoals Gears Pop. Dat is een mobiele game voor Android en iOS waarin Gears of War wordt gecombineerd met de stijl van de Funko Pop-speeltjes. Het spel komt volgend jaar uit.

Gears Tactics is een turn-based strategygame voor Windows 10 dat de sfeer van Gears of War combineert met een strategiespel. Het wordt de eerste game in de reeks die niet voor de Xbox uitkomt. Er is nog geen uitgavedatum bekend.

Forza Horizon 4

Goed nieuws voor racefanaten: Forza Horizon 4 bevat dynamisch weer met verschillende uitdagingen, zoals bladeren in de herfst en sneeuw in de winter. 's Winters kan een meer bevriezen, wat nieuwe gebieden en evenementen toegankelijk maakt. De game speelt zich af in Groot-Brittannië, maar hopelijk regent het er niet zo vaak als in het echt.

De servers kunnen erg veel spelers tegelijk aan, die races en andere wedstrijden tegen elkaar houden en met een quickchatfunctie met elkaar kunnen communiceren. Bovendien komen er wereldevenementen in voor, waar alle spelers in de server op in kunnen haken.

Forza Horizon 4 komt op 2 oktober uit voor de Windows 10 en de Xbox One. Het spel krijgt een 60fps-modus op beide platforms en is op de dag van uitgave te verkrijgen voor houders van een Xbox Game Pass.

Meer studio's

Microsoft laat nog weten het aantal gamestudio's te verdubbelen. "De Microsoft Studios-familie wordt uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe, creatieve teams", luidt het. "Er wordt een compleet nieuwe studio opgericht met de naam The Initiative en Microsoft neemt de gerenommeerde studio Playground Games over. Daarnaast worden de studio's Ninja Theory, Undead Labs en Compulsion Games toegevoegd aan Microsoft."

Game Pass

Het bedrijf kondigt de Xbox Game Pass-functionaliteit FastStart nog aan, waarmee Xbox-games sneller kunnen starten tijdens het downloaden. De Game Pass-collectie is bovendien uitgebreid met de titels Fallout 4, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited en Tom Clancy's The Division. Verder moeten onder andere Warhammer: Vermintide 2, Ashen, Afterparty, Phoenix Point, Forza Horizon 4, Crackdown 3, Gears 5 en Halo: The Master Chief Collection dit jaar verschijnen op de dienst.

Streamingdienst

Verder bevestigt het te werken aan een dienst voor het streamen van games én aan nieuwe Xbox-consoles. Ttot nu toe bleven de streamingmogelijkheden beperkt tot het streamen van Xbox One-games naar Windows 10-pc's.

