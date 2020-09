Microsoft onthult goedkopere versie van de nieuwe Xbox: 299 dollar voor “kleinste Xbox ooit” Techredactie

08 september 2020

08u52

Bron: Tweakers 8 Games Nadat enkele gelekte beelden vandaag al een tipje van de sluier lichtten, bevestigt Microsoft nu ook het bestaan van de Xbox Series S, het goedkopere instapmodel naast de nieuwe Xbox Series X. Volgens het techbedrijf gaat het om de “kleinste Xbox ooit”. De console komt voor 299 dollar op de markt, omgerekend zo’n 250 euro.

Microsoft deelde de officiële mededeling via Twitter, samen met een foto en de adviesprijs in dollars. De officiële prijs in euro’s is nog niet bekend en verschilt vaak van de omgerekende dollarprijs.

De Xbox Series S wordt het goedkopere en kleinere broertje van de Xbox Series X, die vorig jaar al werd aangekondigd. Op de afbeelding is een witte, dunne console zichtbaar met een zwart rond rooster in het midden en een rooster aan de bovenzijde. Een schijflade voor optische discs is niet zichtbaar op de afbeeldingen. De console heeft een ander ontwerp dan de Xbox Series X, die de vorm van een toren heeft. Het design ligt meer in lijn met dat van voorganger Xbox One.

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the 🔎 smallest 🔍 Xbox ever. £249.99 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/fGp13TkFjU Xbox UK(@ xboxuk) link

Er gaan al langer geruchten dat Microsoft een Series S-variant van de next-gen console wil uitbrengen. De Series S zou een kleinere hoeveelheid ram, lagere kloksnelheden en minder gpu-rekenkracht ten opzichte van de Series X hebben. Mogelijk richt Microsoft zich met de mindere rekenkracht van de Series S op 1080p-gaming, met behoudt van de overige voordelen van de next-gen console, zoals snel laden door gebruik van een ssd. Officiële specificaties werden nog niet gedeeld.

Eerder op de dag kwamen twee Microsoft-insiders, Brad Sams en Twitter-gebruiker Walking Cat, naar buiten met gelekte beelden van de kleinere console. Zij hadden ook de prijs juist.

Windows Central rapporteerde vandaag ook dat de Xbox Series X 499 dollar (ongeveer 420 euro) zou gaan kosten. Opnieuw is een europrijs nog niet bekend.

