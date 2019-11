Microsoft lanceert gameoffensief op groots Xbox-feest in Londen. Wij mochten als eersten binnen

Ronald Meeus

15 november 2019

17u49 0 games Met een barrage van enkele tientallen games lanceert Xbox, het videogamemerk van technologiereus Microsoft, dit weekend zijn nieuwe offensief naar de gamer. Ze werden voorgesteld op X019, een fanfeest in Londen waar duizenden gamers de nieuwe titels dit weekend mogen uitproberen. Maar wij waren er eerst.

Wat er gisteravond werd voorgesteld op de openingsshow van X019, de nieuwe editie van het quasi-jaarlijkse fanfestival van gamemerk Xbox, was vooral een heel ruim aanbod aan nieuwe titels. Het toont dat Microsoft zich nog niet gewonnen geeft, ondanks het feit dat de Xbox One-console (met bijna 44 miljoen verkochte exemplaren) binnenkort wellicht achteraan zal bungelen op de consolemarkt: ver achter koning PlayStation (101 miljoen verkochte toestellen), maar ook Nintendo’s succesvolle Switch-console (41,5 toestellen and counting) heeft het kastje van Microsoft bijna ingehaald.

Wat is ‘core’ nog?

Daarom neemt Xbox bij ieder event de gelegenheid te baat om een barrage van nieuwe titels op de speler los te laten. En waar het jarenlang bekendstond als een merk dat zich alleen op de zogeheten ‘core’-gamers richt (met ‘harde’ titels als ‘Gears of War’ en ‘Halo’), gaat het aanbod constant breder sporen. Op X019 werden er bijvoorbeeld titels als ‘Grounded’ voorgesteld, waarin gamers in de huid van een minimensje kruipen dat maar zo groot is als een insect, en zich dus moet weren tegen mijten, mieren en ander ongedierte dat het op hem/haar heeft gemunt. “Een term als ‘core’ betekent niets meer”, zegt Matt Booty, directeur van de Microsoft-gamestudio’s. “Alleen al het feit dat we de afgelopen jaren een opbod aan verschillende termen beginnen tegen te komen, bewijst dat die klassieke verdeling tussen ‘core’ en ‘casual’ helemaal aan het vervagen is. Je hebt tegenwoordig benamingen als ‘mid-core’, die vooral bewijzen dat gamemakers het eigenlijk ook niet meer goed weten.”

Toppers in het aanbod

Uit het X019-aanbod viel, naast ‘Grounded’, ook ‘Battletoads’ op, een remake van de NES-vechtklassieker die in waanzinnige Tex Avery-animaties werd gestoken. Ook ‘Flight Simulator’ is een topper: de omgevingen waar je overheen vliegt, automatisch gegenereerd op basis van geografische data van Microsofts Bing-dienst, zien er bloedmooi uit, en zelfs wanneer je niet zo gebrand bent op het simulatie-element werkt het vliegen behaaglijk rustgevend.

Heel wat games die werden voorgesteld zitten in het indie-segment, en daaruit viel onder meer de 2D-platformer ‘Cyber Shadow’ op, van de makers van klassieker ‘Shovel Knight’. Verder was ‘West of Dead’ intrigerend, een zombieshooter in bovenaanzicht met acteur Ron Perlman (‘Hellboy’, ‘Sons of Anarchy’) als vertelstem. En een ‘trippy’ rollenspel-avontuur vonden we in ‘She Dreams Elsewhere’, in betoverende pixelgraphics die lijken op die van de stokoude ZX Spectrum-console uit de jaren 80.

Nieuwe aanwinsten

Microsoft nam vorig jaar een aantal bekende onafhankelijke gamestudio’s over, en die beginnen hun eerste titels op de markt te brengen. ‘Grounded’ komt bijvoorbeeld van Obsidian Entertainment, een studio die vooral bekend is van zijn epische rollenspellen. En Ninja Theory, het bedrijf achter de knappe actiegame ‘Senua’s Sacrifice’ stelde op X019 ‘Bleeding Edge’ voor, een multiplayergame waarin vier spelers tegen elkaar kunnen knokken.

De twee games in kwestie liggen veraf van het soort titels die de studio’s normaal gezien afleveren. De bedrijven zijn erg bekend onder gamers omwille van hun ‘ernstige’ werk. Maar een verderzetting daarvan onder de Xbox-vlag moet volgens Booty nog komen. “We zoeken studio’s met een sterke creatieve kracht, een auteur, aan het roer”, zegt hij. “We houden hen ook niet bij het handje vast: ze maken de games die ze willen maken. De normale ontwikkeltijd van een game is natuurlijk een jaar of twee: binnenkort ga je er heel andere titels van hen zien.”