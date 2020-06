Microsoft kondigt goedkopere versie van nieuwe Xbox in augustus aan Christian Born

30 juni 2020

14u56

Bron: Tweakers/AD 0 Games Microsoft wil naar verluidt een goedkopere versie van zijn volgende gameconsole presenteren in augustus. De naam van de console zou Xbox Series S zijn en hij zou tegelijk moeten uitkomen met de krachtigere Series X.

De bedoeling was om de Xbox Series S, met codenaam Lockhart, op de E3-beurs te laten zien, meldt techsite Eurogamer. Toen die niet doorging, moest er een nieuw moment komen en dat wordt augustus, aldus de site.

Informatie over de goedkopere console kwam al eerder naar buiten via de code in de zogenaamde ‘devkit’ van de nieuwe Xbox. Dat is de software waarmee ontwikkelaars games kunnen maken voor de gameconsole. Hoeveel goedkoper de Series S wordt, is niet bekend. Aartsrivaal Sony heeft nog niks bekendgemaakt over een eventueel goedkopere Playstation 5.

Xbox Series X

De ‘echte’ nieuwe Xbox zou volgens Microsoft acht keer zoveel rekenkracht als de Xbox One van de huidige generatie hebben. Zo beschikt de nieuwe console over een snelle ‘SSD (Solid State Drive) van de volgende generatie’, die niet alleen laadtijden versnelt, maar ook een Quick Resume-functie met zich meebrengt. Hierdoor kunnen gamers hun spel op een willekeurige plek stoppen en later weer verdergaan, zonder laadschermen of wachttijden.

De nieuwe grafische processor in de Xbox Series X is zoals gezegd acht keer sneller dan zijn voorganger en ruim twee keer sneller dan de Xbox One X, op dit moment de nieuwste en snelste Xbox op de markt. Hiermee kan Microsoft onder meer HDMI 2.1 ondersteunen, waardoor het in theorie mogelijk wordt op de kwaliteit van 8K te gamen. Ook kan de Xbox Series X games met 120 beelden per seconde afspelen; voorheen schommelde dit, afhankelijk van de game en Xbox One-versie, tussen de 30 en de 60.

Ook ondersteunt de nieuwste Xbox hardwarematige DirectX Raytracing, een gloednieuwe techniek die beelden op een andere manier opbouwt. De techniek staat nog in zijn kinderschoenen en kan op dit moment alleen geleverd worden door prijzige grafische kaarten.

Halo Infinite

Microsoft komt ook met Smart Delivery, een feature die ervoor moet zorgen dat gamers ongeacht welke Xbox ze gebruiken de juiste versie van een game krijgen. Microsoft gaat dat bij al zijn eigen games toepassen.

Als gebruikers bijvoorbeeld 'Halo Infinite’ op een Xbox One kopen, kunnen ze dat spel later ook op een Xbox Series X spelen. Microsoft stelt de techniek beschikbaar aan alle ontwikkelaars, zodat straks ook andere games op zowel de oude als de nieuwe console speelbaar zijn.

De Xbox Series X zal in staat zijn Xbox One-games af te spelen en kan ook overweg met Xbox 360 en games voor de originele Xbox, mits die door Microsoft backward-compatibel zijn gemaakt. Dat is vergelijkbaar met de huidige Xbox One.

Lees ook: Nieuwe PlayStation 5 beroert bekende gamers. Welke console koop jij best (voor je kind)? (+)