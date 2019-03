Met deze 5 games ben je zoet tot aan de zomer Ronald Meeus

12 maart 2019

08u00

Bron: tweakers.net/games 0 Games Ben je al helemaal uitgespeeld met de beste games van 2018 en de eerste lichting van 2019? Geen paniek, want er komt alweer een nieuwe uitstekende lading op ons af. De volgende vijf games beloven je zoet te houden tot en met de zomermaanden.

1. The Division 2

Na het vervallen New York uit de eerste The Division (2016), verplaatst de actie van de opvolger zich naar het Washington D.C., post-pandemie. The Division 2 is een zogenaamde ‘shared world experience’. Dat wil zeggen dat de game wel een afgelijnd verhaal heeft - met name: de wederopbouw van de stad - maar dat de echte fun schuilt in het samenspel met andere spelers, waarmee je gaandeweg de verhalende uithoeken van de gamewereld gaat ontdekken. En net wanneer je denkt helemaal uitgespeeld te zijn, heeft uitgever Ubisoft nog een leuk toetje voor je in petto. Bekijk hier The Division 2.

Wordt verwacht: 15 maart 2019. Voor: PS4, Windows, Xbox One.

(lees verder onder de foto)

2. Yoshi’s Crafted World

Nintendo brengt niet vaak een nieuwe Yoshi-game uit, maar telkens ze dat doen proberen ze wel altijd iets nieuws uit. De kartonnen wereld mag herkenbaar zijn van de Paper Mario-games, het verschil schuilt in de afwerking en de wijze waarop de gameplay samenvalt met de bordkartonnen decors. Dat is best inventief: wanneer je aan de andere kant van het decor belandt, zie je hoe krakkemikkig alles aan elkaar werd getapet en dat de decors eigenlijk dozen van cornflakes zijn. En soms moet je een level ineens in een tegenovergestelde richting afleggen, in een geïnverteerd decor. Bekijk hier Yoshi’s Crafted World.

Wordt verwacht: 29 maart 2019. Voor: Nintendo Switch.

(lees verder onder de foto)

3. Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 is zo uitzinnig gewelddadig dat het bij momenten lijkt alsof je in een cartoon zit. Een voorbeeld: tegenstanders kunnen tijdens een gevecht figuurlijk én letterlijk hun gezicht verliezen. Ten aanzien van Mortal Kombat 10 werd de gameplay stevig bijgevijld, en er zijn nu ook meer mogelijkheden om de iconische personages - de game bestaat al een kwarteeuw! - maar je hand te zetten. Bekijk hier Mortal Kombat 11.

Wordt verwacht: 23 april 2019. Voor: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One.

(lees verder onder de foto)

4. Days Gone

Fans van de tv-series Sons of Anarchy en The Walking Dead zullen hun hart kunnen ophalen aan Days Gone, want de makers hebben de mosterd voor de setting duidelijk daar gehaald. Als biker Deacon doorkruis je het zuiden van California en moet je vooral uit de kladden van hordes zombies zien te blijven. Visueel oogt het allemaal nogal camp, maar tezelfdertijd ook verzorgd. Iets gelijkaardigs valt te zeggen voor de gameplay, die laveert van dolle pret naar verbeten dramatiek. Bekijk hier Days Gone.

Wordt verwacht: 26 april 2019. Voor: PS4.

(lees verder onder de foto)

5. A Plague Tale: Innocence

Kijken we halsreikend naar uit: de Franse game A Plague Tale: Innocence. Dit belooft een actiegame te worden met een productie à la Assassin’s Creed, maar dan wel gecombineerd met het creatieve hart van een game uit het independent circuit. Het verhaal ademt de sfeer van een historisch jeugdboek: je bestuurt de vijftienjarige Amicia, die samen met haar vijfjarige broer Hugo moet zien te overleven in het door de Spaanse Inquisitie, de Honderdjarige Oorlog én de pest geteisterde straten van Bordeaux, in de diepe middeleeuwen van 1349. Het belangrijkste speelelement? De hordes ratten van je weghouden, wat de game ook echt een zeer unheimlich aspect geeft. Bekijk hier A Plague Tale: Innocence.

Wordt verwacht: 14 mei 2019. Voor: PS4, PC, Xbox One.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Review - Far Cry New Dawn - Tweede avontuur in Hope County

Goede Bluetooth-oortjes nodig? Dit zijn onze tips

Dit zijn ze: dé gametoppers van het voorjaar van 2019