Maker van videogame Pong en medeoprichter van Atari overleden

01 juni 2018

08u19

Bron: Belga 1 Games De Amerikaan Ted Dabney, die in het begin van de jaren zeventig de mythische videogame Pong lanceerde, is eind vorige week op 81-jarige leeftijd overleden. Dabney stond ook mee aan de wieg van spelcomputerproducent Atari.

Samuel "Ted" Dabney had Atari in 1972 in Sunnyvale, in Silicon Valley, opgericht samen met Nolan Bushnell. Dat bedrijf speelde een pioniersrol bij de ontwikkeling van arcadespellen en spelcomputers.

Nog in 1972 werd Pong gelanceerd, een van de eenvoudigste maar tegelijkertijd ook succesrijkste games ooit. In dat spel wordt een deel van de sport pingpong (tafeltennis) gesimuleerd. De spelers moeten een klein vierkantje - de bal - achter de bat (een verticale lijn) van de tegenspeler zien te krijgen. Van bijzondere effecten was in die periode nog geen sprake. De opvallendste vorm van animatie was een kort elektronisch geluid dat weerklonk wanneer je erin slaagde met je bat de bal te raken.

Dabney stapte al in 1973 op bij Atari. Volgens de gespecialiseerde website destructoid.com is hij sinds het begin van de jaren tachtig niet meer actief in de informaticasector.