Magere Hein en zwembaden zonder ladder: The Sims wordt 20 jaar oud Hayte Hugo

03 februari 2020

17u44

Bron: Tweakers.net 4 Games Morgen is het exact twintig jaar geleden dat pc-spelers voor het eerst kennis maakten met de wereld van The Sims. Wat volgde was een immens populaire multiplatform-serie vol met leven, Magere Hein en heel veel uitbreidingspakketten. Inmiddels werkt EA achter de schermen aan het vijfde deel.

In de basis is The Sims van twintig jaar geleden niet zoveel anders dan het nieuwste spel. Je maakt een (of meerdere) Sims, kiest een huis om in te wonen en krijgt een zak vol geld (Simoleons) om van te leven. En daarna ben je vrij om te doen wat je maar wil. Een criminele Sim die getrouwd is met een politieagent? Check. Een Sim die alleen thuis zit en de hele dag door schilderijen maakt? Dat kan ook. Een minikopie van je huis en je familie? Absoluut! En voor de meer sadistische gamers: een zwembad vol Sims, waarna je dan het trapladdertje doet verdwijnen. Dat heeft iedereen wel een keer gedaan, toch?

Uiteindelijk kreeg The Sims na de uitgave op 4 februari 2000 meerdere uitbreidingspakketten, die nieuwe objecten, kleding en carrières toevoegden. Sommige pakketten waren wat uitgebreider, zoals Unleashed die dieren toevoegden aan het spel. In 2002, twee jaar na de lancering, waren al 6,3 miljoen exemplaren van het spel over de toonbank gegaan, waardoor The Sims op dat moment het bestverkochte pc-spel aller tijden was.

The Sims 2 (2004)

Het hele spelletje begon opnieuw in 2004, toen The Sims 2 op de markt kwam. De opvolger pakte uit met meerdere (grafische) verbeteringen, en maanden (of zelfs jaren) later volgden ook de uitbreidingspakketten. Zo werd de toon gezet: pakketten als seizoenen, dieren en universiteit komen altijd weer terug naar The Sims, maar zitten nooit in de standaardgame.

De meest ingrijpende verandering bij The Sims 2 was het verouderingsproces. In het oorspronkelijke Sims werden de karakters namelijk nooit ouder, met uitzondering van de groei van baby naar kind. In The Sims 2 kon dat wel. Je kon dus een baby helemaal laten doorgroeien naar een bejaarde, die ook aan een hoge leeftijd kon overlijden (waarna een bezoekje van de man met de zeis niet kon ontbreken). Ook de volledige 3D-graphics was een welkome toevoeging.

The Sims 3 (2009)

In 2009 volgde The Sims 3. De grootste toevoeging hier was een wereld om de Sim heen. In eerdere uitgaves laadde het spel namelijk alleen de kavel waarop je speelde, de rest van de wereld was alleen met een laadscherm te bereiken. In The Sims 3 kon je echter van je huis, pakweg via de bibliotheek naar de sportschool gaan, zonder een laadscherm tegen te komen. De carrière van een Sim werd in het basisspel ook interactiever gemaakt, spelers konden namelijk aangeven op wat voor manier Sims moesten werken. Of ze hard moesten werken, of net wat rustiger aan. Op zoek gaan naar nieuwe vrienden en de relatie met je vrienden of je baas verbeteren kon eveneens tijdens de werktijd.

The Sims 4 (2014)

De nieuwste The Sims werd in 2014 uitgebracht. In The Sims 4 is de Create A Sim-modus uitgebreid, waarmee spelers karakters kunnen aanmaken. Waar Sims in vroegere versies werden aangepast door middel van schuifbalken, kunnen de fysieke kenmerken van de Sims in het vierde deel direct met de muis gemanipuleerd worden. Na veertien jaar kunnen de Sims ook veel beter multitasken. Net als in de echte wereld, kunnen Sims bijvoorbeeld een tijdschrift lezen terwijl ze op het toilet zitten. Wel had dit deel een opvallende wijziging ten opzichte van The Sims 3: de laadschermen tussen kavels waren terug van weggeweest.

Na zes jaar tijd is The Sims weer toe aan een nieuw deel in de serie. Niet dat het slecht gaat met het vierde deel: volgens de laatste kwartaalcijfers heeft het spel 20 miljoen unieke spelers. Maar aangezien stilstand achteruitgang is, werkt ontwikkelaar EA volgens PC Gamer al sinds september 2018 aan een nieuw deel. Dit spel zou wel eens totaal anders kunnen zijn dan voorgaande edities, want EA-topman Andrew Wilson hintte tegenover de pers al naar een multiplayer-spel.