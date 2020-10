LIVE. Volg tweede match van beste Belgische League of Legends-ploegen in Country Finals Redactie

12 oktober 2020

De Belgian League gaat op zoek naar de ultieme League of Legends-kampioen tijdens de Country Finals. De vier teams die afgelopen twee seizoenen de meeste punten wisten te verzamelen, nemen het tegen elkaar op voor een hoofdprijs van 5.000 euro. De vier teams zijn Sector One, KVM Esports, Aethra Esports en RSCA Esports. Vanavond om 19 uur speelt Aethra Esports tegen RSCA Esports.

Aethra Esports lijkt de favoriet. Ondanks een erg matige seizoensstart wisten ze zich helemaal te herpakken en de derde plaats te veroveren in de Summer Split. Aethra Esports is een brok ervaring met oude bekenden als toplaner Jan-Willem ‘Tuomari’ van Wingerden en botlaner Job ‘Slyv3r’ Goossens. Met Mick ‘Bardo’ op den Akker hebben ze ook een smaakmaker van formaat als hun support.

Buitenbeentje

RSCA Esports is dan weer het buitenbeentje van de vier teams in de Country Finals. Ze wisten zich niet te plaatsen voor de Summer Split play-offs na een slecht seizoen (5de en voorlaatste plaats) en kwalificeerden zich dus voornamelijk dankzij hun prestaties in de Spring Split, waar ze derde eindigden. Hun trage en voorspelbare speelstijl mag dan wel niet onderschat worden, ze lijken op technisch en strategisch vlak tekort te komen. Als er echter één ding is dat we van dit RSCA Esports geleerd hebben, is dat ze komen bovendrijven wanneer het ertoe doet. Hun roster speelt namelijk ook al het langst samen en heeft de nodige ervaring in wedstrijden waar er iets te rapen valt.

De halve finale vindt plaats op 16 oktober om 19 uur, de finale is twee dagen later om 18 uur. De totale prijzenpot bedraagt 10.000 euro.