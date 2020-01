LIVE. Volg hier hele avond Belgische e-sportcompetitie League of Legends sam

20 januari 2020

16u18 10 games Vandaag is de aftrap van de Belgische League of Legends-competitie, die je elke maandag vanaf 18.30 uur live kan volgen op HLN. Vanavond strijden zes teams, inclusief de e-sportteams van RSC Anderlecht en KV Mechelen. Elke dinsdag vind je hier ook een video met de hoogtepunten van de speeldag.

Het immens populaire League of Legends, kortweg LoL, is een zogenaamde MOBA, een ‘multiplayer online battle arena’. Twee teams van vijf spelers nemen het tegen elkaar op in een online wereld waarin ze winnen door de kern (Nexus) van elkaars basis te vernietigen. Het gratis spel verscheen voor het eerst in 2009, telt ondertussen zowat 150 personages om uit te kiezen en heeft wereldwijd tientallen miljoenen actieve spelers.

Elke speeldag telt vier wedstrijden, waarvan de eerste start om 19 uur, en de volgende telkens een uur later. De planning vind je hier .

Tot en met 9 maart vinden de eerste acht speeldagen van de lentecompetitie plaats, waarna vanaf 16 maart nog vijf play-offs volgen. De laatste speeldag daarvan staat gepland voor 30 maart, met daarna een grote finale waarvan de winnaar kan doorstromen naar de European Masters. De zomercompetitie volgt hetzelfde stramien, met een eerste speeldag op 16 juni en een grote finale in oktober.

Vanaf woensdag 5 februari tot 15 april kan je op HLN ook wekelijks de e-sportcompetitie RIV4L College League volgen, waarbij universiteiten en hogescholen onderling tegen elkaar strijden in drie verschillende games. De finale daarvan is voorzien voor mei.

