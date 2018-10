LIVE. Volg hier GameForce Masters, het grootste e-sporttoernooi van de Benelux sam

13 oktober 2018

09u30 1

Dit weekend strijden de allerbeste gamers tegen elkaar op de GameForce Masters, het belangrijkste e-sporttoernooi in de Benelux. In de Mechelse Nekkerhal nemen topgamers het twee dagen lang tegen elkaar op in Rocket League (za 10.00), Counter-Strike: Global Offensive (za 13.00), Hearthstone (zo 10.00) en League of Legends (zo 13.00). Volg alles op de voet via bovenstaande livestream of klik hier voor meer info.