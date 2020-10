LIVE. Volg eerste clash van beste Belgische League of Legends-ploegen in Country Finals redactie

05 oktober 2020

18u46 1 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De Belgian League gaat op zoek naar de ultieme League of Legends-kampioen tijdens de Country Finals. De vier teams die afgelopen twee seizoenen de meeste punten wisten te verzamelen, nemen het tegen elkaar op voor een hoofdprijs van 5.000 euro. De vier teams zijn Sector One, KVM Esports, Aethra Esports en RSCA Esports.

Vanavond speelt Sector One tegen KVM Esports, een pot waarvan de winnaar rechtstreeks kan doorstoten naar de finale. Sector One liet de afgelopen twee seizoenen geen enkele prijs liggen en is dus de absolute topfavoriet. Ook op Europees niveau lieten ze zien dat ze hun mannetje konden staan. Hun vijf spelers spelen ook al een lange tijd samen en Sector One liet ook weten dat ze op bootcamp gaan naar aanleiding van de Country Finals om zo sterk mogelijk voor de dag te komen.

KVM Esports is, op basis van vorig seizoen, absoluut de grootste uitdager van Sector One. Ze kregen hen tijdens de Summer Split finale alvast één keer op de knieën en ze hebben zonder twijfel bloed geroken, ook al leek Sector One bij momenten nog te sterk. Met een sterke toplaner als Rob ‘Robba’ Zoon en een mechanisch sterke midlaner in Max ‘Sumi’ de Beer hebben zij zeker de middelen in huis om het Sector One moeilijk te maken.

Op 12 oktober om 19 uur speelt Aethra Esports tegen RSCA Esports. De halve finale vindt plaats op 16 oktober om 19 uur, de finale is twee dagen later om 18 uur. De totale prijzenpot bedraagt 10.000 euro.