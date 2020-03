LIVE om 20u: wie bereikt eerste finaleplaats in play-offs Belgische League of Legends-competitie? Steven Alen

16 maart 2020

18u26 0 Games Vanavond starten de play-offs van de Belgian League met een klepper tussen de koplopers Sector One en Timeout Esports. De inzet? Een plaats in de finale. Je kan alles hier live volgen vanaf 20 uur.

Sector One leek doorheen het seizoen het sterkste team in de competitie, wat ze ook duidelijk maakten door ongeslagen te blijven. Timeout Esports begon sterk, maar begon dan te zwalpen. Ze leken hun identiteit een beetje kwijt, maar zullen die snel moeten terugvinden als ze Sector One willen verslaan.

Woensdag volgt een duel tussen de e-sportteams van voetbalclubs RSCA Esports en KVM Esports. De vier teams strijden voor een totale prijzenpot van 7.500 euro en een plaats in de EU Masters