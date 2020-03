LIVE om 19u: eerste grote finale Belgische League of Legends-competitie redactie

30 maart 2020

games Vanavond om 19 uur nemen Sector One en Timeout Esports het tegen elkaar op in de laatste lentewedstrijd van de Belgische League of Legends-competitie. Het eerste team dat drie wedstrijden wint, wordt de allereerste Belgian League-kampioen en gaat Europa in.

Sector One mag zich zonder twijfel tot grote favoriet rekenen van deze finale. Ze verloren nog geen enkele wedstrijd en wisten altijd snel korte metten te maken met hun tegenstanders. Met Night, Dibu en Practice beschikken ze over meerdere spelers die een glansprestatie kunnen neerzetten en het team naar een overwinning kunnen dragen.

Timeout Esports bewandelde dan weer een iets meer hobbelig parcours. Ze lieten enkele steken vallen tegen het einde van het reguliere seizoen, maar wisten wel RSCA Esports uit te schakelen zonder een wedstrijd te verliezen. Toch zullen ze hun sterkste tactieken moeten bovenhalen als ze de Spring Split willen winnen, want in hun vorige confrontatie met Sector One in de play-offs werden ze met twee snelle wedstrijden aan de kant geschoven.