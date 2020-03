LIVE. Nog drie teams vechten voor plek in play-offs Belgische League of Legends-competitie redactie

11 maart 2020

18u00 2 games Op de laatste speeldag van de Belgische League of Legends-competitie bikkelen nog drie e-sportteams voor een plaatsje in de play-offs . Het gaat tussen Brussels Guardians, Aethra Esports en KVM Esports. Brussels Guardians heeft zijn lot in eigen handen, terwijl KVM Esports moet hopen op misstappen van zowel Brussels Guardians als Aethra Esports. Volg de herkansing van de afgelaste vijfde speeldag hier live vanaf 19 uur:

Leider Sector One lijkt ook na de eerste wedstrijd van de avond ongeslagen te zullen blijven, zeker na de zwalpende prestaties van Aethra Esports. Om play-offs te behalen, zullen die vooral moeten kijken hoe Brussels Guardians en KVM Esports presteren in de tweede wedstrijd. De twee teams in vorm moeten allebei absoluut winnen met oog op de play-offs.

Met de derde wedstrijd tussen Sector One en Timeout Esports krijgen we een rechtstreekse confrontatie tussen de huidige nummer één en nummer twee. Timeout Esports zit momenteel niet in de beste vorm, en verloor onlangs van RSCA Esports. Als ze willen winnen van Sector One, zullen ze dus uit een heel ander vaatje moeten tappen.

Als laatste speelt Brussels Guardians tegen RSCA Esports, mogelijk een belangrijke wedstrijd, afhankelijk van de andere resultaten van de speeldag. Het zou de springplank kunnen zijn voor Brussels Guardians om play-offs te behalen, maar RSCA Esports zal zich niet zomaar gewonnen geven.

Bekijk de hoogtepunten van de vorige speeldag:

Stand: