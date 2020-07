LIVE: KVM Esports speelt zowel tegen koploper als nummer drie in Belgian League redactie

06 juli 2020

09u50 0

Week 6 van de Belgische League of Legends-competitie start om 19 uur met een interessant duel tussen Brussels Guardians en RSCA Esports. Veel leden van RSCA speelden nog voor de Brussels Guardians, en in de ranglijst zijn ze rechtstreekse concurrenten. Brussels Guardians gaat als favoriet de match in, aangezien RSCA Esports al vijf matchen op rij niet meer kon winnen.

Daarna kunnen toppers Sector One en KVM Esports een plek in de play-offs veiligstellen. Sector One was lang ongenaakbaar, maar de koploper van de ranglijst verloor vorige week toch een keertje van Aethra Esports. Achtervolger KVM Esports toonde afgelopen weken dat ook zij een sterk team in de rangen hebben.

De derde match tussen Brussels Guardians en Team 7AM is er eentje tussen twee teams met exact dezelfde resultaten, namelijk twee gewonnen en vier verloren wedstrijden. Ten slotte mag KVM Esports opnieuw aan de bak tegen Aethra Esports, de huidige nummer drie die vorige week de nummer één klopte.