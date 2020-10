LIVE. Kijk naar GameForce, het grootste gamefeest van België redactie

03 oktober 2020

Normaal gezien dromden hopen gamers dit weekend samen in de Mechelse Nekkerhal voor de grootste gamebeurs van het land: GameForce. Een rotvirus gooide roet in het eten, maar GameForce gaat gewoon online door. De organisatie plant twee dagen vol games, wedstrijden, gasten en weggeefacties. Van de internationale blockbusters tot Belgisch toptalent en kleinere spelers: het komt dit weekend allemaal voorbij in bovenstaande livestream.

De fysieke gamebeurs verhuist naar 6 en 7 maart 2021.

Bekijk ook: dit viel allemaal te beleven in 2019

Bekijk ook: cosplayers vertellen over hun outfit en dé regel als je ze tegenkomt

Bekijk ook: dit zijn de vreemdste dingen die je kunt kopen op GameForce

