LIVE. de vierde speeldag van de Belgische e-sportcompetitie League of Legends

Redactie

10 februari 2020

15u18 0 Games Om 18.30 begint de vierde speeldag van de Belgische e-sportcompetitie League of Legends. Volg het hier live:

Sector One wist ook vorige week ongeslagen te blijven en staat bovenaan de ranglijst, terwijl Brussels Guardians moeite heeft om z’n ritme terug te vinden. Sinds week 1 wonnen ze geen enkele wedstrijd meer. Om tegen Sector One te kunnen winnen zal Brussels Guardians uit een ander vaatje moeten tappen, anders zullen ze zonder veel moeite ten onder gaan tegen de ervaren spelers van Sector One. Vooral de mid lane en jungle match-up zal interessant worden.

KVM Esports gaat door een moeilijke periode. Na drie weken staan ze troosteloos onderaan de ranglijst zonder ook maar één overwinning. Aethra Esports deed het afgelopen week wel goed met een overwinning tegen Brussels Guardians en een sterke performance tegen Timeout Esports (die ze echter verloren). KVM Esports heeft veel vooruitgang gemaakt in z’n spel en speelt nu sterker en sneller, maar aan Aethra Esports zullen ze een taaie klant hebben die z’n ogen vol op de play-offs heeft gericht.

RSCA Esports kent wisselend succes in de Belgian League tot nu toe. Ze hebben zich stevig in de middenmoot genesteld, maar kwamen tekort tegen favoriet Sector One en ook Aethra Esports bleek te sterk. In theorie is hun agressieve speelstijl uiterst geschikt tegen Timeout Esports, dat momenteel tweede staat en een relatief veilige en opbouwende tactiek hanteert. Vooral de vroege fases van het spel zullen doorslaggevend worden.