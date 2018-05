Ligt er binnenkort ook een miniversie van de Nintendo 64 in de rekken? kg

24 mei 2018

06u45

Bron: CNET 1 Games Brengt Nintendo weldra ook een Nintendo 64 Classic uit? Er zijn enkele aanwijzingen die er alvast op lijken te wijzen. Zo treft Nintendo in Japan mogelijk al enkele voorbereidingen die een miniversie van de retroconsole haalbaar maken.

Er zijn aanwijzingen dat een Classic-editie van de Nintendo 64 misschien niet meer lang op zich laat wachten. Nintendo hernieuwde in Japan een handelsmerk op zowel de console als zijn iconische controllers, meldt CNET. Daarnaast registreerde de gamegigant vorige zomer nog enkele logo’s, waarvan één een N64-controller leek af te beelden.

Gelijkaardige afbeeldingen werden ook geregistreerd voor de NES en SNES Classic. De logo's van de controllers zijn in sommige gevallen bijvoorbeeld ook te zien op de verpakking.

Met het vernieuwde handelsmerk en het gestileerde logo zou Nintendo zich op kunnen maken voor de lancering van de Nintendo 64 Classic – maar dat is nog verre van zeker. Zulke handelsmerken worden wel vaker vernieuwd om oudere producten te beschermen.

Gevecht om de rechten

Bovendien heeft Nintendo nog een andere horde voor de boeg alvorens het de Nintendo 64 en zijn populairste games opnieuw kan uitbrengen. Legendarische spellen als Banjo-Kaoozie en GoldenEye 007 zijn destijds ontwikkeld door het Britse Rare, wat nu onderdeel is van Microsoft, één van Nintendo's grote concurrenten. Mocht Nintendo de spellen opnieuw onder eigen naam willen uitbrengen, dan wacht het bedrijf nog een wellicht lang en duur gevecht om de rechten. Andere spellen - zoals Super Mario 64 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time - zijn gelukkig wel nog eigendom van Nintendo.

Toch lijkt het een logische stap voor Nintendo, die eerder ook een overdonderend succes boekte met de lancering van de Nintendo Classic en Super Nintendo Classic. De NES Classic was zelfs zo populair dat de miniretroconsole binnen de kortste keren werd uitverkocht, en volgende maand opnieuw beschikbaar wordt.