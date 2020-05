Lightsabers in Fortnite ter ere van ‘Star Wars Day’ Esports Club

04 mei 2020

14u52

Bron: AD.nl 0 Games De lightsabers zijn tijdelijk terug in Fortnite. De wereldberoemde wapens uit ‘Star Wars’ keren voor beperkte tijd terug in de game, ter ere van Star Wars Day.

Het is voor spelers in Fortnite weer even mogelijk om met lightsabers te vechten. De lichtgevende zwaarden uit de Star Wars-films maken een korte comeback in de game. Ze zijn in vier felle kleuren te vinden in de Battle Royale-modus van Fortnite en vereisen geen bijzondere handelingen om te verkrijgen. Als speler moet je simpelweg geluk hebben om het wapen in een kistje te vinden.

In december 2019 maakten de lightsabers al hun opwachting, als onderdeel van een groot Star Wars-evenement in Fortnite. Spelers kregen toentertijd unieke beelden te zien van ‘The Rise of Skywalker’. Die beelden werden bovendien ingeleid door een virtuele versie van J.J. Abrams die een praatje hield in het spel. Na afloop van de vertoning werd duidelijk dat de lightsaber een nieuw tijdelijk wapen in de game werd.

Star Wars Day

Sinds 2011 wordt 4 mei wereldwijd door fans gevierd als ‘Star Wars Day’. In het Engels wordt de datum namelijk als ‘May fourth’ uitgesproken, dat erg veel lijkt op het begin van de herkenbare quote ‘May the force be with you’ die in vele Star Wars-films wordt gebruikt.

Feel like a Jedi as Lightsabers have returned for a limited time!



Drop in game now and show off your skills. pic.twitter.com/koN5fGFc0i Fortnite(@ FortniteGame) link