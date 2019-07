Light-versie van Nintendo Switch op komst: goedkoper en lichter dan grote broer kg

10 juli 2019

15u44

Bron: Nintendo, The Verge 0 Games Nintendo kondigt de Nintendo Switch Lite aan, een aangepaste versie van de Nintendo Switch die enkel bedoeld is als handheld. Op de nieuwe console kan je alle Switch-games spelen die een handheld-modus ondersteunen. Het apparaat ligt dit najaar in de winkel.

In tegenstelling tot de Nintendo Switch zal je de Lite-versie niet meer op de televisie kunnen aansluiten. De console fungeert puur als een handheld: er zijn geen aparte controllers met trilfunctie en er is geen standaard om het toestel recht te zetten op tafel. Ook is hij compacter en lichter dan zijn grote broer. Het toestel komt met een 5,5 inch-ledscherm, iets kleiner dus dan het 6,2 inch-scherm van de reguliere Switch.

Samen spelen

De Nintendo Switch Lite zal overigens overweg kunnen met bestaande Switch-games, zolang die spellen ook in handheldmodus gespeeld kunnen worden. Denk aan Super Smash Bros., Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Mario Kart 8 Deluxe. Bepaalde spellen zullen wel “enkele beperkingen” vertonen, zoals partyspel 1 – 2 Switch, omdat veel van de minigames daar enkel werken met de aparte, bewegingsgestuurde Joy-Con-controllers.



De oude Nintendo Switch blijft gewoon verkrijgbaar, benadrukt Nintendo. Gamers kunnen ook samenspelen via beide consoles. Alle accessoires, zoals de Joy-Con-controllers of de Poké Ball Plus, zijn eveneens te gebruiken met beide versies.

Goedkoper

De Nintendo Switch Lite is vanaf 20 september verkrijgbaar in drie kleuren: geel, grijs en blauw. Een europrijs is nog niet bekend, maar volgens Amerikaanse media zal de Nintendo Switch Lite een adviesprijs van 199 dollar (zo'n 176 euro) meekrijgen. Dat is 100 dollar goedkoper dan de Nintendo Switch, die in de VS 299 dollar kost. In België kost de Switch iets meer dan 300 euro. Waarschijnlijk wordt de Lite-versie ook in ons land een stuk goedkoper.