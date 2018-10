Life is Strange 2: verrassend wreed sprookje in het Trump-tijdperk Karen Gijsbrechts

16 oktober 2018

18u36 0 Games Life is Strange 2 laat niemand onbewogen. De meedogenloze eerste aflevering neemt alle ingrediënten die deel één sprookjesachtig maakte, maar overgiet ze met een gitzwart, realistisch sausje. “In dit spel bestaat er geen makkelijke of zelfs juiste keuze: alleen jouw keuze”, aldus de ontwikkelaars. Nagel op de kop.

Op minder dan tien minuten wordt het leven van de zestienjarige Sean Diaz op zijn kop gezet. Het ene moment deelt de tiener nog stiekem een sigaretje met zijn BFF, het volgende moment wordt hij door een triggerhappy politieagent onder schot gehouden, waarna de hel losbreekt. Wanneer het stof is gaan liggen, ziet Sean zich genoodzaakt om halsoverkop te vluchten met zijn tienjarige broertje Daniel. Samen vertrekken ze op een geïmproviseerde roadtrip naar het fabelachtige Puertos Lobos in Mexico, maar het gevaar schuilt in kleine hoekjes, het geld is schaars en de honger knaagt. Bovendien wordt steeds duidelijker dat Daniel een bovennatuurlijke kracht herbergt die zowel een zegen als een vloek kan zijn.

Grote broer

Het tweede seizoen van Life is Strange vindt enkele jaren plaats na de gebeurtenissen uit het eerste verhaal. Beide verhalen staan op zich, maar vinden wel in hetzelfde universum plaats, zo blijkt uit een kleine ‘easter egg’ halverwege de eerste episode. Net zoals de eerste Life is Strange, draait deze editie nog steeds om het maken van keuzes. Wat je kiest, zal volgens de spelmakers de rest van het verhaal beïnvloeden.

We weten het, we weten het: dat gamemechanisme is verre van origineel. Maar wacht nog even voor je oordeelt. Life is Strange geeft namelijk nog een draai aan het concept. De keuzes die je onderweg maakt als Sean hebben immers vooral een grote invloed op Daniel. Als grote broer heb je nu eenmaal een voorbeeldfunctie. Breek je een belofte of steel je een snoepreep, dan kan je erop rekenen dat Daniel daar (niet heel slimme) lessen uit destilleert. De ‘juiste’ keuze is daarnaast vaak geen optie, deels omdat Sean zelf nog maar het morele besef van een tiener heeft en deels omdat het meestal kiezen is tussen de pest en de cholera.

In onze playthrough bleven de gevolgen van onze keuzes voorlopig vrij klein, maar dat is niet altijd zo, laten de ontwikkelaars weten. Bepaalde handelingen hebben pas gevolgen die veel later in het seizoen zichtbaar worden, met veel grotere implicaties tot gevolg. Ook het verhaal ingrijpend veranderen was tot nu toe niet mogelijk: de belangrijkste plotelementen staan vast, wat je ook kiest. (Tip: als een tot in de details personaliseerbaar verhaal je ding is, check dan zeker ook Detroit Becomes Human.)

Eerlijk

Wat Life is Strange 2 onderscheidt van andere games met een vergelijkbare opzet, is de levensechte afschildering van de personages, hun omgeving en de interactie tussen beiden. En dan hebben we het niet over hyperrealistische graphics. Life is Strange 2 is op z’n sterkst in de kleinste, meest onbeduidende momenten. Er schuilt een soort van eerlijkheid in het tonen van dwarrelende bladeren, de vliegtuigen die witte lijnen trekken door de lucht of de stiltes die vallen tussen de broers wanneer ze even uitblazen van het wandelen. Het zijn verrassend genoeg zulke ‘lege’ momenten die Life is Strange een eigen karakter geven, ongetwijfeld een handje geholpen door de schitterende soundtrack die tijdens zulke scènes de hoofdrol speelt.

Bovendien is het verhaal diep geworteld in de Amerikaanse actualiteit. President Trump wordt nooit expliciet vermeld, maar de bestaande hints laten weinig aan de verbeelding over. Op een bepaald moment snauwt een blanke Amerikaan het hoofdpersonage (met Mexicaanse roots) letterlijk toe: “Jij bent de reden dat we die muur moeten bouwen.”

Orks

De gevreesde beren (of de orks die volgens Daniel in het woud schuilen), blijken zo een veel minder groot gevaar dan eerst gedacht. In de plaats daarvan moeten de broers het opnemen tegen een heel ander venijn: hun medemens. Een gewaagde keuze van ontwikkelaar Dontnod Entertainment, hoewel we vermoeden dat het verdere verloop van het seizoen nog andere uitdagingen met zich mee zal brengen.



En zo is de eerste episode van Life is Strange 2 alvast een regelrechte binnenkopper. De intrinsieke charme van de eerste editie wordt voorlopig voortgezet, zij het in een heel andere verpakking. Onder meer de betoverende soundtrack, de filmische scènes en het aangrijpende verhaal doen ons alvast hunkeren naar meer.

Episode 1 van Life is Strange 2 is beschikbaar op Windows PC, PlayStation 4, and Xbox One. Wanneer de tweede van de vijf episodes uitkomt, is nog niet bekend.