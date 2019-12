LEGO propt 9 Star Wars-films in één game

24 december 2019

Nu Star Wars: The Rise of Skywalker in de cinema speelt, lanceert Warner Bros. Interactive Entertainment een video van de game LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Het videospel van TT Games bundelt alle negen Skywalker-films en kruidt die met “de iconische en ondeugende LEGO-gameplay en -humor”, luidt het.



De game verschijnt volgend jaar voor pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch, maar een exacte datum is er nog niet.