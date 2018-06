Legendarische game 'Command & Conquer' komt naar smartphone Emile Witteman sam

Bron: Tweakers.net 4 Games De klassieke game Command & Conquer komt terug in een versie voor smartphones, meldt EA. Command & Conquer: Rivals is een realtimestrategygame waarin je snelle, korte sessies kan spelen.

Het spel, dat verschijnt voor Android en iOS, speelt zich af op een kleine wereld en brengt traditionele RTS-elementen naar een kleine schaal. De nieuwe game werd op de E3-beurs in Los Angeles gedemonstreerd door twee professionele gamers, namelijk NickAtNyte en InControl.

Command & Conquer: Rivals is de eerste C&C-game sinds de browsergame Command & Conquer: Tiberium Alliances, die in 2012 uitkwam. De laatste volledige C&C-game was Command & Conquer 4: Tiberian Twilight in 2010. Wanneer de nieuwe game uitkomt, is nog niet bekend.

