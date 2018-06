Lara Croft wordt "één met de jungle" in nieuwste trailer van 'Shadow of the Tomb Raider' kg

12 juni 2018

22u56

Bron: Square Enix, VentureBeat 4 Games Lara Croft keert terug in Shadow of the Tomb Raider: het derde en misschien wel het donkerste deel in de reboot-saga. Dat de welgevormde avonturierster het ook in dit spel zwaar te verduren krijgt, blijkt uit de nieuwste trailer die gameontwikkelaar Square Enix onthulde op E3.

“Ik dacht dat ik wist wat ik kwam doen. Ik zag het, het einde. Maar nu voelt het alsof de waarheid verder ligt dan ooit”, zo begint de trailer van Shadow of the Tomb Raider. De onheilspellende toon wordt verdergezet doorheen de rest van het filmpje. Apocalyptische visioenen, grommende luipaarden en vurige explosies: alles wijst erop dat Lara's 'origin story' een duistere finale krijgt.

In Shadow of the Tomb Raider wordt Lara "één met de jungle", klonk het tijdens de showcase op E3. Het verhaal borduurt voort op de gebeurtenissen in Rise of the Tomb Raider uit 2015. Concreet gaat Lara in Latijns-Amerika op zoek naar een relikwie van de Maya, en moet ze het daarbij opnieuw opnemen tegen organisatie Trinity, die het kleinood willen gebruiken om de wereld te domineren.

Verder komen in de trailer de meeste bekende elementen van de Tomb Raider-serie aan bod. Denk maar aan het kraken van puzzels, het geruisloos uitschakelen van vijanden en natuurlijk het verkennen van verlaten tempels die fungeren als het schouwtoneel voor de plot.

Volgens gameontwikkelaar David Bisson worden er aan de gameplay echter ook een paar nieuwigheden aan toegevoegd. Zo zal Lara ook grijphaken kunnen afvuren, snel over muren kunnen lopen en meer uitgebreide omgevingen onder water kunnen verkennen.

Shadow of the Tomb Raider komt uit voor Xbox One, PlayStation 4 en Windows/Steam op 14 september.