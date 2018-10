Lanceert Nintendo volgend jaar al nieuwe Switch? Julian Huijbregts

05 oktober 2018

12u48

Bron: Wall Street Journal 1 Games Hij ligt nog maar anderhalf jaar in de winkels, maar Nintendo zou volgend jaar al een nieuwe versie van de Switch-console willen uitbrengen. Welke verbeteringen het nieuwe model krijgt is nog niet duidelijk, maar volgens bronnen van The Wall Street Journal zou de Japanse fabrikant een beter scherm overwegen.

De krant baseert zich op leveranciers en andere bronnen die kennis hebben van de plannen van Nintendo. Die zeggen dat Nintendo nog aan het nadenken is over de vernieuwingen die de revisie van de Switch-console krijgt. Het verbeterde apparaat zou in de tweede helft van 2019 moeten verschijnen, mogelijk al in de zomer.



Een optie die Nintendo overweegt, is een beter scherm. Dat zou wel nog altijd een lcd-scherm zijn, en geen contrastrijker oled. De nieuwe versie zou een dunner lcd kunnen krijgen met een hogere helderheid en een betere efficiëntie.

Upgrade

Als Nintendo volgend jaar een nieuwe Switch uitbrengt, gaat het vrijwel zeker om een model dat compatibel is met de huidige versie en veel eigenschappen deelt. Nintendo brengt geregeld relatief kleine updates uit van zijn handhelds. De console als platform heeft een looptijd van meerdere jaren.



Tussen de introductie van de Switch op 3 maart vorig jaar en 30 juni dit jaar heeft Nintendo 19,7 miljoen exemplaren van de console verkocht. Dat zijn goede cijfers, maar met een hardwarerevisie zou Nintendo de verkoop verder willen stuwen.

