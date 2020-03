Laatste prototype van Nintendo Play Station geveild voor 315.000 euro YV

09 maart 2020

11u04

Bron: The Verge, Polygon, CNN 7 Games De nooit gelanceerde samenwerking tussen gameproducenten Nintendo en Sony, de Nintendo Play Station, is afgelopen weekend geveild voor 360.000 dollar of 315.000 euro. De koper zegt dat hij een museum zal openen voor het toestel.

Wereldwijd produceerden rivalen Sony en Nintendo amper 200 exemplaren van de Nintendo Play Station. Er wordt verondersteld dat het geveilde toestel uit 1991 het enige prototype is dat nog overblijft. Een woordvoerder van het veilinghuis Heritage Auctions zegt aan nieuwszender CNN dat ze verwacht dat de andere 199 exemplaren vernietigd werden toen de samenwerking tussen Nintendo en Sony stukliep.

Toevallig teruggevonden

In 2015 vond ene Terry Diebold het zeldzame prototype terug in een doos met spullen van de voormalige CEO van Sony, Ólafur Ólafsson. Diebold werkte in een bankbedrijf waar CEO Ólafsson later aan de slag ging. Toen het bankbedrijf in 2009 de deuren sloot, en hun eigendommen naar een veiling gingen, bleek dat Ólafsson het prototype er had achtergelaten.

De nieuwe trotse eigenaar, Greg McLemore, zegt dat hij de console zal opnemen in zijn persoonlijke collectie. “Dit is het duurste ding dat ik ooit kocht, naast een huis”, klinkt het bij McLemore. Hij deelt dat hij een museum wil openen met de Nintendo Play Station en de rest van zijn verzameling. Die bestaat uit magazines, kunst en andere kleinere games.

Als zijn eigen museum niet haalbaar is, heeft McLemore al een aantal andere musea op het oog om het apparaat aan te doneren. “Ik wil niet dat de console zomaar ergens in een kast blijft liggen”, aldus Lemore.