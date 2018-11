Laat die druilerige avonden maar komen: er is een nieuwe Just Dance! Karl De Rycke

09 november 2018

09 november 2018

Just Dance kwam een eerste keer op de markt in september 2009 en is intussen een klassieker geworden voor al wie thuis een feestje wil bouwen. Voor wie het niet kent: swingende muziek en dan die dansmoves van de videoclips op het grote scherm nabootsen, daar draait het om bij Just Dance. En je familieleden / vrienden aftroeven door dat beter te doen dan hen natuurlijk. Het blijft een spelletje.

Vorig jaar maakten mijn huisgenoten de eerste keer kennis met deze game. Aanvankelijk gebruikten we de gratis Just Dance-app op onze smartphones om het spel te laten detecteren hoe goed we de bewegingen van de dansers in het spel naspeelden. Maar vooral de kinderen (5 en 7) waren er zo’n grote fans van het spel, dat we al snel de speciale PS-controllers in huis haalden. Die registreren de bewegingen die ze maken met hun handen en armen - en waarmee ze dus punten scoren - toch een stuk beter. Toegegeven, die controllers zijn wel niet goedkoop. Maar wel goedkoper dan een smartphone die tegen de grond gaat...

Hoe dan ook: de controllers werden flink gebruikt. Vooral op druilerige weekends in de herfst en winter, als ze toch niet buiten konden / wilden, werden er flink wat calorieën verbrand dankzij Just Dance. Hoeveel precies weet ik niet, maar in JD 2019 zit er een caloriemeter. Nu kan je dus echt zien hoeveel je koekjes je er weer afdanst.

Een leuk extraatje. Al was het eerste wat ik me afvroeg, of we niet genoeg hadden aan JD 2018. Maar de nieuwe versie zit in zo’n nieuw fris jasje, dat het lijkt alsof je toch een beetje een ander spelletje in huis hebt gehaald. Het menu bijvoorbeeld oogt moderner en is veel overzichtelijker geworden. Je kan aan de linkerkant van je scherm onder meer snel verschillende mogelijkheden kiezen, zoals de Kids-modus (toppertje voor de kleinsten!), afspeellijsten of World Dance Floor.

Mojo

Je kan ook snel aan de slag: nummer kiezen, dansers kiezen en shaken maar. En als het nummer afgelopen is, kan je natuurlijk kijken wie het beste heeft gescoord. Je verdient ook nu weer Mojo’s - zo heten de punten in het spel - waarmee je nieuwe songs of avatars kan vrijspelen.

Voor de kenners: neen, dat klinkt niet nieuw. En op de interface en 40 nieuwe songs na, is het spel ook niet bijzonder vernieuwend. Maar moet dat als iets goed is? Ik herinner me dat Championship Manager vroeger ook zelden vernieuwend was, maar de voetbalmanagergame verkocht wel elk jaar als zoete broodjes. Idem voor het racespel Formule 1. De fans zullen zich dit spel zeker aanpassen. En als jij een danser bent en het nog nooit speelde, of pakweg vijf jaar geleden kocht, dan is deze Just Dance 2019 een aanrader. De versie van 2018 is hier in elk geval opgeborgen, JD 2019 knalt dezer dagen maar al te vaak door de boxen van onze tv.

Daft Punkt en co

O ja, dit wil u ook weten. Wat die nieuwe songs betreft, daar zitten wel leuke dingen bij: ‘No tears left to cry’ van Ariana Grande, ‘Finesse’ van Bruno Mars featuring Cardi B, ‘New rules’ van Dua Lipa, ‘I feel it coming’ van The Weekend featuring Daft Punk en (dank u Ubisoft!) klassiekers als ‘I’m still standing’ van Elton John.

En uiteraard kan je Just Dance 2019 niet alleen op PS spelen maar ook Wii, WiiU, Switch, Xbox One en Xbox 360. En ook nu is Just Dance Unlimited een belangrijk onderdeel van de game. De abonnementsvorm kost uiteraard geld (van 3 euro voor een dag tot 25 voor een jaar), maar je kan dan op honderden nummers dansen. Just Dance Unlimited komt wel in alle menu’s voor, het komt soms een beetje pusherig over. Aan jou om te beslissen of je dat extra geld er wil aan uitgeven natuurlijk.

En als u het niet erg vindt, gaan we nu even loos op ‘Rhythm of the night’ van Corona.