KVM Esports wint halve finale Belgian League: bekijk hoogtepunten redactie

04 augustus 2020

15u16 0 games KVM Esports zette Aethra Esports opzij in de halve finale van de Belgische League of Legends-competitie. Maandag wacht Sector One in de grote finale van de zomercompetitie.



KVM en Aethra hielden elkaar in evenwicht qua gold vroeg in de wedstrijd, maar Aethra kaapte de eerste Dragon weg voor de neus van KVM Esports. Dat reageerde met een Rift Herald, maar ook de tweede Dragon ging naar Aethra. Kills zagen we pas in de dertiende minuut, toen KVM Esports de First Blood vond via midlaner Sumi, waarna ook in de botlane een kill richting KVM ging. Aethra liep naar de Rift Herald en pikte hem op als tegenreactie. Ondertussen kon KVM Esports rustig de lanes onder druk zetten, waardoor hun voorsprong in gold enkel groter werd. Daarna ging het richting de Dragon, waar KVM Esports vier kills vond plus een gratis Baron, waardoor hun voorsprong bijna niet meer bij te benen was. Na een laatste fight in de basis van Aethra werkte KVM Esports de eerste game netjes af en namen ze alvast een optie op de finale.

In de tweede match vond KVM Esports een vroege goldlead in de botlane maar had Robba het moeilijk in de toplane, terwijl Aethra de eerste Dragon kon wegkapen. KVM Esports nam vroeg de teugels in handen en pikte de tweede Dragon op terwijl Aethra Esports de match en de finale voelde wegglippen. Vooral jungler Flawed bewees zijn waarde voor KVM Esports met geweldige controle over de map. Na een gevecht in de midlane verloor Aethra Esports vier spelers, wat KVM Esports een gratis Baron opleverde. Ook de Cloud Soul ging naar KVM Esports met de tweede Baron iets later. Dat was het einde van de wedstrijd, want KVM Esports maakte met een laatste push de basis van Aethra met de grond gelijk.

KVM Esports trekt zo naar de finale van de Belgian League, waar ze het opnemen tegen huidig kampioen Sector One! Afspraak maandagavond!

Bekijk ook de hoofdpunten van de play-offs:



