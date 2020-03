KVM Esports mag play-offs vergeten, Sector One blijft ongeslagen: bekijk hier hoogtepunten Belgian League redactie

03 maart 2020

14u10 6 games De zevende speeldag van de Belgische League of Legends-e-sportcompetitie bleek fataal voor KVM Esports, dat geen plaats in de play-offs kon afdwingen. Aethra Esports maakte het zichzelf dan weer moeilijker, terwijl Brussels Guardians zich nog in de play-offrace wist te handhaven. Sector One blijft ongeslagen, terwijl achtervolger Timeout Esports de afgelopen weken slordiger speelde.

In de eerste match van de avond kregen we een chaotische pot League of Legends te zien, met fouten van zowel Aethra Esports als Timeout Esports. Timeout Esports kon uiteindelijk het laken naar zich toe trekken met een gestolen Baron Nashor na een verkeerde inschatting van Aethra Esports rond Dragon. Timeout Esports blijft zo stevig op de tweede plaats.

KVM Esports moest absoluut winnen tegen RSCA Esports om kans te maken op play-offs, maar dat lukte niet. KVM Esports leek lange tijd op weg naar de overwinning, maar met overmoedige plays en foute keuzes lieten ze RSCA Esports uiteindelijk weer in de match komen. Na een laatste wanhoopspoging van Dreamzyy, die verder een prima wedstrijd speelde op de Camille, was het helemaal voorbij. Geen play-offs voor KVM Esports dus.

Aethra Esports moest een tweede keer aan de bak tegen Brussels Guardians. Al vroeg werd duidelijk dat Brussels Guardians een sterkere compositie had gedraft met de Ezreal-Yuumi en de Pantheon in de midlane, waar Aethra Esports geen antwoorden op wist te vinden. De play-offdroom is dus opnieuw springlevend voor Brussels Guardians, terwijl Aethra Esports moet gaan herbronnen.

KVM Esports kreeg ten slotte een pak slaag van koploper Sector One. Het ging al fout in de draft, toen KVM Esports met een Xayah-Yuumi aan de slag moest tegen een Caitlyn-Thresh-botlane. Sector Ones AD Carry Practice wist die match-up ook te verzilveren en haalde zelfs een Quadra Kill. Absolute dominantie van Sector One, terwijl KVM Esports dieper in de put werd geduwd.

Uitslag:

Stand

Voorbeschouwing:

Het is knokken geblazen voor een plaatsje in de play-offs. Dé match om naar uit te kijken is die van RSCA Esports tegen KVM Esports, die respectievelijk nog maar twee en één keer konden winnen. RSCA Esports verloor vorige week van rechtstreekse concurrent Aethra Esports, dat zo een optie nam op de play-offs. Om 19 uur staat Aethra Esports tegenover de huidige nummer twee, Timeout Esports. Om 20 uur kan RSCA Esports de zure smaak van drie nederlagen op rij proberen door te spoelen tegen die andere voetbalclub, KVM Esports. Voor de Mechelaars is deze wedstrijd mogelijk de laatste hoop op een plek in de play-offs. Als RSCA Esports wint, heeft die ploeg namelijk twee overwinningen meer dan de huidige nummer 5 en 6 in de stand, namelijk KVM Esports en Brussels Guardians.

Aethra Esports moet vanavond twee keer aan de bak, want om 21 uur wacht Brussels Guardians, dat al sinds de eerste week van de Belgian League geen enkele overwinning meer in de wacht kon slepen. De Brusselaars moeten winnen als ze nog kans willen maken op een plaats in de play-offs. Ook rode lantaarn KVM Esports speelt vanavond twee keer, want om 22 uur staan ze oog in oog met het ongeslagen Sector One.