KVM Esports mag nog hoop koesteren voor een plek in de play-offs Redactie

10 februari 2020

15u18 0 Games We kregen enkele interessante wedstrijden te zien in de vierde week van de Belgian League, vooral omdat de Spring Split ondertussen halverwege is. KVM Esports was nog steeds op zoek naar een eerste overwinningen, deze keer tegen Aethra Esports, terwijl Sector One hoopte om ongeslagen te blijven tegen Brussels Guardians. RSCA Esports tenslotte nam het op tegen één van hun grootste concurrenten in de strijd om play-offs, Timeout Esports.

De wedstrijd tussen Brussels Guardians en Sector One bracht geen grote verrassingen met zich mee. Brussels Guardians probeerde om de champion pool van mid laner Night te verkleinen, maar slaagde daar niet in. Hij zette nog steeds een sterke prestatie neer op de cassiopeia, met zelfs een Triple Kill. Sector One greep Brussels Guardians vroeg bij de keel, waardoor ze niet in de wedstrijd konden komen. Na een korte match blijft Sector One dus ongeslagen na vijf wedstrijden.

KVM Esports wist zijn eerste overwinning in de wacht te slepen tegen Aethra Esports en zet zo z’n reeks van verbeterde prestaties door. Vooral de jungler en mid laner van KVM Esports, Mussiah en Dreamzyy, waren belangrijk voor de overwinning van de club. Dankzij de winst mag KVM Esports zeker en vast nog hoop koesteren op een plek in de play-offs.

De laatste wedstrijd van de avond was die tussen RSCA Esports en Timeout Esports en leverde heel wat spektakel op. RSCA Esports ging voor een “Protect the Kog’Maw” teamcompositie, iets dat we niet veel meer zien in het huidig League of Legends landschap. Timeout Esports opteerde dan weer voor een meer traditionele compositie. Vroeg in de game bleven beide teams aan elkaar gewaagd, maar na enkele sterke gevechten nam Timeout Esports de bovenhand en kon RSCA Esports niet meer reageren. Timeout Esports blijft zo stevig de tweede plaats behouden, terwijl RSCA Esports op de vierde plek terecht komt, naast Aethra Esports.