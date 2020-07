KVM Esports incasseert en deelt uit: bekijk hoogtepunten week 6 Belgian League redactie

07 juli 2020

11u30 0 games De zesde week van de Belgische League of Legends-competitie was er eentje om u tegen te zeggen. KVM Esports nam het op tegen Sector One en Aethra Esports, respectievelijk de nummer één en drie van de ranglijst. Brussels Guardians werkte dan weer twee belangrijke wedstrijden af met oog op de play-offs tegen Team 7AM en RSCA Esports.



Team 7AM wist na een rustige start tegen Brussels Guardians een voorsprong uit te bouwen door meerdere sterke teamfights, wat hen ook twee vroege Dragons opleverde. Brussels Guardians had veel moeite in teamfight terwijl Team 7AM de controle over de objectives nam, wat hen na 23 minuten een Mountain Soul opleverde. Het was Team 7AM dat als eerste richting de Baron trok terwijl Brussels Guardians compleet kansloos was om hen tegen te houden. Na een vernietigende teamfight legde Team 7AM de basis van Brussels Guardians in puin en hielden ze hun kansen op play-offs gaaf.

Muilpeer

Daarna kwam Sector One vroeg op voorsprong tegen KVM Esports, vooral in de botlane, ook al vond KVM Esports First Blood in de toplane. Sector One ging snel naar drie Dragons spelen na amper 16 minuten, met een Cloud Soul op 21 minuten. Toch wist KVM Esports de Baron neer te halen én de Elder Dragon, maar Sector One had pushende minions in elke lane en verloor nog geen enkele turret. KVM Esports’ compositie werd wel sterker en sterker, maar uiteindelijk wist Sector One KVM Esports helemaal uit positie te verrassen, waarna ze de Elder Dragon konden neerhalen. Na wat dansen rond de Baron was het Sector One dat uiteindelijk de basis van KVM Esports veroverde en de overwinning kon binnenhalen.

Verrassing

Brussels Guardians stond in de derde match tegenover RSCA Esports, dat de laatste weken al vijf matchen op rij verloor. Beide teams waren aan elkaar gewaagd in kills en gold in de eerste twintig minuten, hoewel de Swain van Saitam vier kills achter zijn naam had voor RSCA Esports. RSCA Esports vond ook de eerste drie Dragons. Brussels Guardians knokte zich terug in de match, voornamelijk via midlaner Noxe, maar na een grote fout van hem kon RSCA Esports de Baron en Cloud Soul binnenhalen. RSCA Esports bleef aandringen en kon uiteindelijk een tweede Baron en Elder Dragon killen, waarna de basis van Brussels Guardians neerging. RSCA Esports doet ineens weer volop meer voor play-offs, terwijl Brussels Guardians z’n play-offdroom zo goed als mag opbergen.

Wraak

Ten slotte streed KVM Esports tegen Aethra Esports voor de tweede plaats. Het ging snel fout voor Aethra toen KVM in zijn botlane drie kills kon vinden, maar het knokte zich opnieuw in de wedstrijd en trok het gold weer gelijk na een kwartier spelen. Enkele minuten later nam het de controle over na een fantastische teamfight, mede dankzij midlaner Mikkel op de Orianna, waar KVM Esports vier spelers verloor. Toch vond KVM Esports zichzelf terug en haalde het Baron binnen, waarna het ook een teamfight won. Later vond het de shutdown op Mikkel en vernietigde het de middle inhibitor van Aethra, dat het lastiger en lastiger kreeg. Een tweede Baron ging naar KVM Esports, waarna het richting Dragon trok. Het legde Aethra in de luren en trok in plaats daarvan rechtstreeks naar hun basis, waarna het de game afwerkte. KVM Esports blijft op de tweede plaats, terwijl Aethra Esports nog moet knokken voor een play-offticket.

Stand

Bekijk ook de hoogtepunten van de voorbije weken:



