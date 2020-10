KVM Esports haalt stunt van jewelste uit in Belgian League: bekijk hoogtepunten Jef Vandenbosch

06 oktober 2020

14u54 0 e-sport Wat een verrassing op de eerste speeldag van de Country Finals, waarin de vier beste League of Legends-teams uit de Belgian League strijden voor een hoofdprijs van 5.000 euro. Sector One en KVM Esports waren als eerste aan de beurt.

Beide teams speelden relatief rustig en zonder grote verrassingen vroeg in de wedstrijd. First Blood ging de richting van Sector One uit via toplaner Phoenix, maar in de botlane was het KVM Esports die een voorsprong wist uit te bouwen en een vroege Dragon kon binnenhalen. Sector One voerde de druk op in de botlane, waardoor ze de tweede Dragon konden wegnemen, maar KVM Esports vond consistent kills via de Ashe van Rechter en bouwde een gold lead uit. Na nog enkele kills kon KVM de Baron oppikken en voerde ze de druk op Sector One nog wat meer op, wat hen op Soul Point zette. KVM liep de basis van Sector One binnen en haalde twee inhibitors neer, waarna de dans rond Baron begon. KVM Esports vond al snel twee kills en haalde in sneltempo het team van Sector One neer, wat hen genoeg tijd gaf om de eerste overwinning in de wacht te slepen.

Pentakill

In de tweede wedstrijd ging KVM Esports vroeg op zoek naar een voorsprong in de botlane en die vonden ze ook, maar midlaner Night kon counteren met twee kills voor Sector One. Toch knokte Sector One zich met enkele fantastische kills naar een voorsprong, waarbij vooral midlaner Night op Zoe z’n kunstjes toonde. Het bleef maar fout gaan voor KVM Esports en de kills bleven vallen voor Sector One, dat z’n voorsprong groter en groter zag worden. De jungler van Sector One, Dibu, vond een pentakill met z’n Lee Sin en iets later had Sector One ook de Baron beet. Toch wist KVM Esports opnieuw een ace te vinden, waarmee ze hun kansen nog iets of wat in leven konden houden. Toch brak Sector One door de verdediging van KVM met een flank van Phoenix op de Ornn, waarna de kills vielen die Sector One nodig had om de score weer gelijk te trekken met een overwinning.

Noodlot

KVM Esports vond een vroege kill in de toplane via Robba op Sion in game 3, maar het gold bleef nagenoeg gelijk. Na de eerste tien minuten had Sector One wel de Rift Herald en de eerste Dragon op zak, samen met een 1.000 gold lead. Die voorsprong zag Sector One wegsmelten na enkele domme foutjes, wat KVM Esports drie extra kills én een Dragon opleverde. KVM Esports bleef sterk spelen en bouwde zijn gold lead verder uit. Dan sloeg het noodlot toe voor KVM Esports dat midlaner Night op zijn Ryze door hun team zag scheuren en in korte tijd drie kills zag oppikken. De voorsprong van KVM Esports was opeens verdwenen, tot Robba plotseling drie kills vond in de midlane en de voorsprong nog maar eens van kant wisselde. De Baron ging dan wel naar Sector One , maar ze verloren drie spelers aan KVM Esports. Soul Point werd bereikt door Sector One op 28 minuten, maar dan haalde midlaner Sumi een Quadra Kill op z’n Kassadin. Daarna ging het snel via die eerder genoemde Kassadin, want met een vlotte laatste teamfight zette KVM Esports zich op matchpoint.

Primeur

Game 4 begon met een vroeg gevecht in de jungle, dat voor beide midlaners een kill opleverde. Ook in de botlane en toplane vond KVM Esports opnieuw kills, wat hen een vroege voorsprong én de Dragon opleverde. We zagen een heel erg doordacht en sterk KVM Esports dat systematisch z’n gold lead bleef uitbouwen. Na een teamfight in de river rond Dragon wist KVM Esports vier kills te vinden, wat de gold lead deed groeien naar 5.000. Ook de Baron staken ze in hun achterzak. Na een laatste teamfight was het zover. KVM Esports plaatste zich als eerste voor de Grand Final. Ze zijn het eerste team dat een best-of series wint van Sector One!

Volgende speeldag

Maandagavond om 19 uur kan je op deze site de volgende wedstrijden tussen Aethra Esports en RSCA Esports live volgen. De winnaar neemt het op tegen Sector One in de halve finale.