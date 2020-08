KVM Esports en Aethra Esports spelen halve finale Belgische League of Legends-competitie redactie

03 augustus 2020

Wie speelt de zomerfinale van de Belgian League tegen Sector One? Dat vechten KVM Esports en Aethra Esports vanavond uit in de halve finale. KVM Esports gaat de wedstrijd in als favoriet, maar na een relatief magere prestatie tegen Team 7AM vorige week zal Aethra Esports zich zonder twijfel willen bewijzen.

KVM Esports mag dan wel verloren hebben van Sector One vorige week, ze blijven momenteel de onbetwiste nummer twee en grootste kanshebber op een finaleplek. Ondanks een zwakke start van het seizoen toonden ze meermaals dat ook zij dominant kunnen zijn, met jungler Flawed en botlaner Rechter als hun grootste troeven. Hun enige struikelblok is topfavoriet Sector One. In tegenstelling tot hun concurrent Aethra Esports (en zelfs Team 7AM), konden zij hen nog niet verslaan.

Aethra Esports kende net als KVM Esports een zwakke start dit seizoen, maar groeide de afgelopen weken uit tot een kanshebber op de titel, zeker na hun stunt tegen Sector One. Hun support-speler Bardo en midlaner Mikkel toonden zich als mogelijke supersterren en hun toplaner Tuomari is mogelijk de meest consistente toplaner in de competitie. Om hun kunstje tegen Sector One te herhalen zullen ze wel eerst voorbij KVM Esports moeten, iets wat hen tijdens het reguliere seizoen niet is gelukt.