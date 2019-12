Kruip in de huid van Jezus Christus in nieuw game mvdb

10 december 2019

17u50 0 Games Jezus Christus in een computerspel? Het lijkt niet voor de hand liggend, maar is binnenkort realiteit. In ‘I Am Jesus Christ’ kruipen spelers in de huid van de Heer en verrichten ze in first-person-perspectief bijbelwonderen. Het nog niet uitgebrachte game is een creatie van de Poolse ontwikkelaar PlayWay.

Het scenario is geheel geïnspireerd door het Nieuwe Testament: van Jezus’ Doopsel in de Jordaan tot de Verrijzenis na de Kruisiging. In het game laat Jezus een blinde vrouw weer zien en wandelt hij op het water van een stormachtig meer om een vissersboot in veiligheid te brengen. Wanneer een wonder tot een goed einde wordt gebracht, verschijnt een foto in een logboek dat veel weg heeft van een bijbel. Bij de foto verschijnt de specifieke bijbelvers van de evangelisten.

De makers laten nog in het midden wat ze precies bedoelen met de energiemeter die rechts op het scherm is te zien. Het spel is bedoeld voor pc en is binnenkort te downloaden via gamesite Steam.com. De releasedatum is nog niet bekend, maar wij gokken alvast op de kerstdagen.



Wat het Vaticaan van ‘I am Jesus Christ’ vindt, is voorlopig niet duidelijk. Er lijkt ruime interesse. Op drie dagen tijd heeft de trailer de kaap van 600.000 views bijna gerond.