Koraalkleurige Nintendo Switch Lite komt op 24 april naar België YV

11 maart 2020

14u18

Bron: Nintendo, NintendoLife 0 Games De Japanse gameontwikkelaar Nintendo voegt een nieuw kleurtje toe aan hun Nintendo Switch Lite gameconsoles. Het toestel bestaat al in geel, turkoois en grijs, maar op 24 april is er in Europa ook een koraalkleurig model te koop.

De Nintendo Switch Lite is de kleinere en goedkopere versie van de Nintendo Switch die uitkwam in 2017. Het lite-model kan je zo in tegenstelling tot het grote broertje niet aansluiten op de televisie, maar is enkel geschikt als handheld. De Switch Lite heeft een 5,5 inch scherm, wat dus ook iets kleiner is dan de reguliere Nintendo Switch die een 6,2 inch scherm heeft.

Je kan er verder wel gewoon alle Switch-games op spelen. Denk daarbij aan Super Smash Bros., Super Mario, The Legend of Zelda, Mario Kart en binnenkort ook de nieuwe Animal Crossing: New Horizons.

Het toestel zal voor 229,00 euro in de winkelrekken liggen. In Japan komt het toestel uit op 20 maart, samen met het nieuwe Animal Crossing-spel, in de VS komt het model 3 april op de markt.