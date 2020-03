Klein mirakel en snelste winst ooit: bekijk hoogtepunten slotdag Belgische League of Legends-competitie redactie

12 maart 2020

11u30 0 games Tijdens de laatste dag van de Belgian League kaapte KVM Esports het laatste play-offticket weg voor de neuzen van Brussels Guardians en Aethra Esports. Sector One bleef ongeslagen en vestigde ook zomaar eventjes een record voor kortste wedstrijd.

In de eerste confrontatie nam Sector One het op tegen Timeout Esports. Timeout gooide zijn gebruikelijke stijl helemaal om, en koos met Warwick in de jungle en een Zilean-support voor een agressievere samenstelling. Dat liep niet helemaal volgens plan, want het was Sector One dat vroeg op voorsprong kwam. Sector One won dankzij een glansprestatie van Omer ‘Practice’ Türgüt op de Ezreal en Maarten ‘Phoenix’ Van Dyck op Mordekaiser.

Mirakel

De wedstrijd tussen KVM Esports en Brussels Guardians was erg belangrijk voor de play-offs. KVM Esports kreeg de Ornn cadeau en zette Dreamzyy op de Syndra, terwijl Brussels Guardians Pantheon in de Midlane neerzette met een Mordekaiser tegenover de Ornn in de Toplane. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk forceerde KVM Esports toch enkele stevige gevechten rond Objectives en namen ze de leiding. Er was niet genoeg schade aan de kant van Brussels Guardians om hen nog af te stoppen, en na het oppikken van de Elder Dragon en Baron Nashor legt KVM Esports hun basis in puin. Van dit kleine mirakel had niemand twee weken geleden durven dromen.

Record

Sector One kwam sterk uit de Draft en zag Practice opnieuw de Ezreal inlocken, terwijl ook Night de Qiyana mocht spelen. Het ging al snel fout voor Aethra Esports toen Dibu een succesvolle Gank lukte in de Botlane. Van daaruit werd de voorsprong van Sector One alleen maar groter, met opnieuw een erg sterke Omer ‘Practice’ Türgür. Uiteindelijk eindigde de game al na 17 (!) minuten, een absoluut record in de Belgian League.

RSCA Esports

Brussels Guardians kon nog naar de vijfde plaats stijgen als het won van RSCA Esports. Opnieuw lieten ze Ornn open, die met plezier werd opgepikt door RSCA Esports, en opteerden ze voor een Senna-Tahm Kench-Botlane met een Nocturne Midlane. Toch was het Brussels Guardians dat dominant voor de dag kwam in een erg rommelige match vol met kleinere gevechten. Na een grote voorsprong uit te bouwen bestormde Brussels Guardians met succes de Nexus en konden ze toch nog een overwinning uit de brand slepen. Zo eindigen ze alsnog op de vijfde plaats. RSCA Esports was al zeker van play-offs met hun derde plaats.

Stand:

Schema play-offs

Match 1 (16 maart): Sector One vs. Timeout Esports

Match 2 (18 maart): RSCA Esports vs. KVM Esports

Match 3 (23 maart): Verliezer match 1 vs. Winnaar match 2

Match 4: finale (25 maart)

Voorbeschouwing:

Leider Sector One lijkt ook na de eerste wedstrijd van de avond ongeslagen te zullen blijven, zeker na de zwalpende prestaties van Aethra Esports. Om play-offs te behalen, zullen die vooral moeten kijken hoe Brussels Guardians en KVM Esports presteren in de tweede wedstrijd. De twee teams in vorm moeten allebei absoluut winnen met oog op de play-offs.

Met de derde wedstrijd tussen Sector One en Timeout Esports krijgen we een rechtstreekse confrontatie tussen de huidige nummer één en nummer twee. Timeout Esports zit momenteel niet in de beste vorm, en verloor onlangs van RSCA Esports. Als ze willen winnen van Sector One, zullen ze dus uit een heel ander vaatje moeten tappen.

Als laatste speelt Brussels Guardians tegen RSCA Esports, mogelijk een belangrijke wedstrijd, afhankelijk van de andere resultaten van de speeldag. Het zou de springplank kunnen zijn voor Brussels Guardians om play-offs te behalen, maar RSCA Esports zal zich niet zomaar gewonnen geven.

