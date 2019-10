Ghost Recon Breakpoint Gesponsorde inhoud Jon Bernthal en een leger zwaarbewapende drones:

Ghost Recon Breakpoint legt je het vuur aan de schenen

02 oktober 2019

De koning van de tactische shooters is terug! Ghost Recon Breakpoint pakt uit met een verhaal dat op meer dan één manier naar Hollywood lonkt en schrikt er niet voor terug om je personage letterlijk op zijn gezicht te doen gaan.

In een ver videogameverleden waren het vooral onrealistische shooters zoals Quake en Unreal die populair waren, maar in 1998 bracht de eerste Tom Clancy-game daar verandering in. In deze militaire shooter kregen tactiek en teamplay voorrang op reflexen en kon één enkele virtuele kogel het einde betekenen.

Een crash met gevolgen

Vandaag, bijna twintig jaar later, heeft de Tom Clancy-formule verschillende succesvolle series voortgebracht: The Division, Rainbow Six en Ghost Recon. Die laatste krijgt met Breakpoint een nieuw hoofdstuk die de serie een stevige survival-injectie bezorgt. Jij speelt opnieuw een Ghost, een tot de tanden bewapende Special Forces-soldaat die tijdens een missie crasht op een eiland in de Stille Zuidzee. Samen met je vierkoppig team moet je zien te overleven in een realistisch nagebouwde wildernis…

Opgejaagd door Jon Bernthal

Het wordt een helse opdracht, vooral omdat je moet afrekenen met één van je ergste vijanden: een gedeserteerde ex-collega vertolkt door The Walking Dead-acteur Jon Bernthal. De 43-jarige Amerikaan leent zijn tronie, motoriek en stem aan de fictieve Cole D. Walker die jou samen met zijn Wolves opjaagt. Gooi daar een leger zwaarbewapende drones bovenop en je begrijpt meteen waar de ondertitel vandaan komt.

Approved by… militaire experts

Breakpoint mikt op een intens avontuur en realistische actie. Het team van Ubisoft Parijs liet zich bijstaan door militaire experts om de overlevingstocht zo echt mogelijk te maken. Wie gewond raakt, moet zich weer oplappen. En zo’n blessure loop je deze keer niet enkel op door een kogel te incasseren. Ren iets te overmoedig een helling af en je zit iets later op vijandelijk terrein met een gebroken been.

Niet te passief, graag

Naast actie en survival stimuleert Breakpoint ook verkenning. De game biedt een open spelwereld, die je in je eentje of samen met drie andere spelers op eigen initiatief en risico kan verkennen. Er zit een rode draad in die je van de ene missie in de andere duwt. Maar welke route je volgt en hoe je elke missie aanpakt, daar laat Breakpoint je helemaal vrij in.

Meer missies, meer challenges

Wie graag de hoofdrol speelt in een militair Hollywoodavontuur, krijgt met Breakpoint een heleboel game voor zijn geld. Want eenmaal klaar met de singleplayer, zit je nog langer goed met de online multiplayer. Elke vier maanden na release krijgen spelers trouwens nieuwe missies, duiken er nieuwe wapens en uitrusting op en worden nieuwe speelmodes toegevoegd.

Ghost Recon Breakpoint verschijnt op 4 oktober 2019 voor PS4, Xbox One en PC.

Ontdek alle edities op: https://ubi.li/jjkj9