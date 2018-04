Je kan zombies flamberen op de tonen van 'Disco Inferno' en nog elf redenen waarom 'Far Cry 5' een van de plezantste games van het jaar is sam

21u07 0 Games Far Cry 5 is een flink schot in de roos. Met een bazooka! De game was na een week alvast de bestverkopende game van het jaar, en ook de snelst verkopende titel uit de reeks. Wij zijn er ook gek op, en wel hierom:

1. Het realistische kader

De game speelt zich af in het fictionele Hope County, een door bergen begrensd gebied in de Amerikaanse staat Montana. De sekte van een bende religieuze gekken terroriseert heel de regio. Wie zich niet aansluit, wordt uit de weg geruimd of gehersenspoeld met een drug die mensen verandert in een soort zombies. Goed gevonden, maar vooral ook heel leuk uitgewerkt.

De landelijke omgeving ziet er schitterend uit, de wereld voelt hyperrealistisch aan en het schrikbewind van sekte Eden's Gate is alomtegenwoordig. Terwijl in gekaapte wagens de christelijke oorwurm 'let the water wash away your sins' in je hoofd sluipt, besef je dat het uitgangspunt van de game niet eens zo vergezocht is. Of hoe denk je dat een organisatie als Islamitische Staat macht heeft verworven?

De grote slechteriken zijn ook zo goed uitgewerkt en geacteerd dat ze flinke weerzin opwekken, én zin om die smeerlappen eens goed op hun donder te geven. Wanneer dat lukt, is de voldoening des te groter.

2. Je reist te land, ter zee en in de lucht

Doorheen de grote wereld kan je je verplaatsen met een hoop vervoermiddelen. Auto's, quads, pick-uptrucks met geschut, heuse vrachtwagens, boten, tractors helikopters, (water)vliegtuigen...

Uit die laatste tuigen kan je ook springen, waarna je via je wingsuit of parachute door de lucht suist. Machtig! Dogfights met andere vliegtuigen zijn bitsig, en je kan ook duikvluchten uitvoeren om kogels en bommen af te vuren op gronddoelen.

Heel tof is dat je voertuigen op de baan automatisch de weg kan laten volgen naar je bestemming, zodat je tijdens de rit volop kan schieten naar het christelijke schorremorrie op je pad. Ze Carmageddon-gewijs omverrijden gaat natuurlijk ook.

3. De uit de kluiten gewassen wapenkast

Zoals dat hoort voor een firstpersonshooter, puilt het wapenarsenaal van Far Cry 5 uit met wapens, van boksbeugels en baseballknuppels met nagels tot bazooka's en gigantische beschilderde shotguns. Agressief of eerder stealthy, je rust je personage uit met het tuig dat bij je speelstijl past, desgewenst nog in een hip kleurtje. Ze zijn allemaal prima te bedienen.

Tof is dat je alle wapens van uitgeschakelde tegenstanders kan oprapen, maar de hel breekt pas echt los wanneer je er zelf flink wat tegelijk in je uitrusting kan stoppen.

4. De wispelturigheid van de natuur

In Far Cry 5 weet je vaak niet wat je te wachten staat, zeker niet wanneer wilde dieren in het spel zijn. Sta je even te praten met iemand, springt er plots een grote beer bovenop. Geniet je in je auto even van het landschap, duikt plots een eland onder je wielen. Die onvoorspelbaarheid laat je geregeld flink schrikken maar ook serieus lachen. Of vloeken, wanneer je midden in het bos net een wapenverkoper wil aanspreken die door een bruine beer werd gemarkeerd als lunch. Weg extra munitie, en het is vervolgens goed mogelijk dat die vluchtende beer dan nog stomweg onder een auto loopt ook.

5. De multiplayer

Alles in Hope County kan je met een vriend spelen in coöp, en dat gaat ver. Terwijl de ene achter het stuur zit van een pick-up, kan de andere het krachtige geschut in de laadbak bedienen. Hetzelfde geldt voor de vuurkracht van vliegtuigen. Maar je hoeft niet per se samen van de grond: terwijl de ene een doelwit bestookt vanuit de lucht, kan de andere ook gewoon een grondaanval uitvoeren. Wanneer de ene een helikopter bestuurt, kan de andere zich er ook aan vasthaken met een grijphaak. Lol gegarandeerd.

6. De humor is redelijk hilarisch

Aan de ene kant heeft Far Cry 5 een heel realistische en rauwe kant, aan de andere kant zit de game vol smakelijke subtiele en minder subtiele humor. Aan een van je helpers zijn bijvoorbeeld duidelijk kosten na haar legerdienst in Afghanistan, of een ijverige vriend wil per se dat iedereen in het verzet hetzelfde speldje draagt.

Op een bepaald moment vind je een briefje waarop een man klaagt dat de drugs van de sekte alle dieren homo maken, en dat hij niet meer wil gaan zwemmen omdat de vijver vol zit met homokikkers die een orgie houden.

Een van de meest hilarische momenten is een scène waarop je een pyromane vriend zombies lokt met het luide Disco Inferno van The Trammps om ze dan te roosteren met zijn vlammenwerper. Vanop enkele caravans in een verlaten vakantiepark dan nog. Hey, de game is 18+ voor een goede reden. Burn, baby burn!

7. Boomer, de schattigste der helpers

De game laat je al snel toe helpers op te trommelen die je commando's kan geven. De ene bestookt met zijn vliegtuig doelen vanuit de lucht, de andere is een uitmuntende scherpschutter, of zet alles in de hens met zijn vlammenwerper... Zit je achter het stuur in een auto, dan schieten ze als passagier lekker mee op de vijanden, maar je kan ze ook zelf laten rijden.

Het is zelfs mogelijk een beer in te lijven, mààr de schattigste helper is natuurlijk Boomer, een behulpzame hond die vijanden bespringt en zich gewillig laat aaien. Handig is dat je helpers je opnieuw op de been kunnen helpen wanneer je wordt uitgeschakeld.

8. De glitches

Far Cry 5 is niet foutenvrij. Je komt vast en zeker enkele glitches tegen, al hebben die doorgaans geen negatieve impact op de gameplay. Het gaat dan om objecten of mensen die zweven of raar bewegen, wat meestal gewoon heel grappig is. En zo wordt een minpunt zelfs charmant.

9. De oneindige mogelijkheden van de arcademodus

De game bevat nog een arcadegedeelte waarin je zelf uitgebreide maps kan maken voor coöperatieve of competitieve modi. Bergen, gebouwen, bomen, rivieren... alles kan, je kan er zelfs yeti's instoppen! Je kiest het weer, de moeilijkheidsgraad en zelfs wat vijanden moeten doen. Tijdens de gewone game vind je vaak arcadekasten waarmee je naar de modus kan, plus andere personages die je komen zeggen hoe cool die games wel niet zijn.

10. De subtiele hulp en grote ontploffingen

Dat Far Cry 5 spelers niet bij het handje neemt, zeiden we al. Maar wie zijn ogen openhoudt, vindt vaak opvallend veel ontvlambare voorwerpen in de buurt van vijanden die smeken om een welgemikt schot. Ook silo's, schrijnen en tankwagens blaas je samen met tegenstanders spectaculair op, en op veel plaatsen valt ook een groot vast machinegeweer te bemannen.

11. De afwisselende (extra) gameplay

Wordt al die vrijheid toch een beetje eentonig? Je kan ook gewoon wat jagen op wilde dieren, waarna je hun huiden kan verkopen. Vissen is ook een lekkere minigame, al moet je opletten dat je lijn niet knapt wanneer de vis te sterk is of wanneer onverlaten je komen storen.

Soms kom je ook enkele uitdagingen tegen waarbij je kan racen met de wagen of in de lucht.

12. De echte vrijheid

De wereld is verdeeld in drie grote gebieden, met telkens een van de kinderen van de grote slechterik aan het hoofd. In die gebieden heb je een hoop schuilplaatsen van de sekte die je moet veroveren, maar ook kleinere schrijnen of silo's die je kan laten ontploffen. Je kiest zelf wat je wanneer doet, en je kan natuurlijk ook altijd in het menu missies en zijmissies volgen. Ook hoe je bepaalde missies aanpakt, kies je helemaal zelf. Veel games beloven het, maar in de praktijk houden ze je toch bij het handje om je de ene of de andere 'juiste' oplossing aan te reiken. Niet Far Cry 5.

Zin om stealth te gaan? Besluip de tegenstanders of raak ze geruisloos met een pijl of een werpmes. Zin in te snipen? Nestel je op een richel en jaag je headshot-teller de hoogte in! Is de overmacht te sterk? Lok je vijanden een gang in waar je een bom legt die afgaat bij beweging. Geen zin in subtiliteit? Laat de bazooka of de vlammenwerper aanrukken of schiet met een dikke mitrailleur vanuit een pick-up, boot of helikopter. Zin om wat meer out-of-the-box te denken? Blokkeer eens een weg met een aantal 'geleende' trucks. Het kan allemaal.