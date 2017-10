Je kameel heeft een gps en nog 8 kleine ingrepen die het spelplezier van Assassin's Creed Origins flink vergroten Steven Alen

13u15 4 rv Games Assassin's Creed Origins maakt indruk. Veel indruk. De reeks draait al tien jaar mee en pakt elke keer uit met kleine en grote aanpassingen, die een grote invloed hebben op het spelplezier. Vaak draaien ze goed uit, soms ook niet. Maar bij Origins schiet Ubisoft met ogenschijnlijk kleine ingrepen wel keer op keer pal in de roos. Enkele positieve indrukken na een zevental uren gamen:

1. De viervoeters zijn terug

Zoals in Assassin's Creed Brotherhood kan je met een druk op de knop een paard oproepen om je door de open wereld te voeren. Of een kameel, want we zitten natuurlijk in een Egyptische woestijn ten tijde van Cleopatra. Veel sneller dan de kaping van een koets of de zoektocht naar een treinspoor zoals in Origins' voorganger Syndicate.

2. Je kameel heeft een gps

Uiteraard kan je ook 'snelreizen' naar belangrijke plaatsen op de landkaart waar je al eens bent geweest, maar veel toffer is de toeristische route. Laat je kameel gewoon automatisch de weg volgen zonder dat je moet sturen. Markeer je doel op de kaart, geniet rustig van de prachtige omgeving en vermijd een pijnlijke duim.

3. De game bindt een strik rond de open wereld

De Assassin's Creed-games nodigen traditiegetrouw uit tot ontdekkingstochten ver weg van de missies of zelfs nevenmissies, met als consequentie dat het verhaal helemaal naar de achtergrond riskeert te verdwijnen. Wijsneuzen zoals ondergetekende kicken er namelijk op om vijanden die een paar levels te sterk zijn toch al aan te pakken, en zo toch al te vroeg op plaatsen te komen die eigenlijk pas later in het verhaal een rol spelen. Origins gidst de spelers met zachte hand toch meer langs de 'juiste' gameplay, door een slimmere indeling van de wereld en de niveauverschillen tussen zwakke en sterkere vijanden nog wat meer in de verf te zetten.

4. De emoties zijn pakkend

Met Bayek heeft de reeks een nieuwe held waarmee je meeleeft. Dat is al wel eens anders geweest, met als dieptepunt de onsympathieke Arno uit Unity. Bayeks verhaal zullen we niet spoilen, maar het roept toch weer herinneringen op aan de introductie van de grote Ezio Auditore. Toen hij zijn broer en vader zag opgehangen worden, werd dat zo subliem verteld dat je als speler niet kon wachten om samen met hem wraak te nemen. Of de emoties bij Bayek zo hard doorsijpelen, valt nog af te wachten, maar ze komen alleszins wel waarachtig over.

5. De slechten zijn duidelijk slecht

Net als bij voorganger Syndicate lijkt Origins de kern van het verhaal niet nodeloos ingewikkeld te maken met intriges en bedrog. De goeden vechten tegen de slechten, al heb je natuurlijk nog wel extra plotlijnen die zich afspelen in het heden en de boel wat ingewikkelder maken.

6. Je speelt niet half de game in het grijs

Een korte puls vervangt de befaamde 'adelaarsblik' van de assassin, een trucje waarmee je vijanden doorheen muren kan zien. Een geweldige ingreep, want met die 'röntgenogen' ingeschakeld kleurde heel het scherm te vaak onaangenaam grauw met gekleurde vijanden. Zeker in Origins zou dat de prachtige omgeving tekortdoen.

7. De adelaar is echt

Assassin's Creed Origins.

Bayek kan door de ogen van een echte adelaar een gebied overschouwen en vijanden en schatten markeren, een beetje zoals een 'warg' in Game of Thrones. Niet alleen krijg je zo op een meer organische manier een overzicht van de plaats waar je naartoe gaat, je hebt ook een prachtig uitzicht op de fenomenale wereld.

8. Het vechtsysteem voelt eerlijk aan

Het vechtsysteem is nog maar eens aangepast. Ik ben er nog niet helemaal uit of het nu écht goed is, maar alleszins is het uitdagender dan dat oubollige mechanisme waarbij het er gewoon op neerkwam om met een juiste timing op knopjes te drukken en amper het risico te lopen de pijp uit te gaan.

Assassin's Creed Origins.

9. Captain obvious is op Nijlcruise

Zoals altijd heb je veel opties om in een vijandelijk gebied binnen te vallen. Een van de grootste uitdagingen van gameontwikkelaars is om al die mogelijkheden subtiel te tonen zonder de gamer alle oplossingen kant-en-klaar voor te schotelen, zoals in Unity bijvoorbeeld wat te duidelijk gebeurde. Je moet het gevoel krijgen dat je zélf hebt ontdekt dat je via die pot olie een vijand in brand kan steken, dat op een uitkijktoren een krachtige boog staat om vijanden te doorklieven of dat je met een welgemikte pijl wilde dieren uit hun kooien kan bevrijden om tegenstanders aan te vallen. De makers van Origins hebben natuurlijk ook het warm water niet uitgevonden, maar ze hebben me al vaak aangenaam verrast. Benieuwd naar het vervolg!

