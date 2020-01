Japans kartbedrijf krijgt boete van 400.000 euro vanwege Mario Kart-races in Tokio mvdb

30 januari 2020

06u42

Bron: AD.nl - Bright 1 Games Het Japanse kartbedrijf Mari Mobility moet een flinke duit ophoesten voor gameontwikkelaar Nintendo vanwege het aanbieden van Mario Kart-races in Tokio. Het bedrijf moet omgerekend zo’n 400.000 euro betalen aan de gameontwikkelaar, op basis van het schenden van Nintendo's auteursrecht.

Zo oordeelde de Japanse rechter onlangs. De kartraces werden volledig in thema aangeboden door het bedrijf, inclusief Mario-pakken en versierde karts. Toch vond het bedrijf dat het niks te maken had met de succesvolle serie. Zo stond op de racewagens de tekst ‘Niet gerelateerd aan Nintendo’ en heeft het bedrijf in het verleden al eens de bedrijfsnaam aangepast. Zo was dat ooit MariCart, wat weer lijkt op Mario Cart. De kostuums van Mario en co. zijn ook ingewisseld voor superheldenkostuums, weet nieuwssite Bright.

Het bedrijf werd eerder al op de vingers getikt door de rechtbank. Tegen die uitspraak ging Mari Mobility in beroep. Niet slim, meldt het Japanse Inside Games. Eenmaal in beroep werd de boete namelijk vervijfvoudigd, waardoor het bedrag van 400.000 euro op tafel moest komen.

Ongelukken

Het kartbedrijf is overigens lang niet de enige aanbieder van Mario Kart-achtige races. Meerdere bedrijfjes proberen toeristen te lokken met de attractie. Tot grote ergernis van Nintendo, want die vindt dat de praktijken het bedrijf een slechte naam geeft. In het verleden gebeurden al veel ongelukken op straat door de ‘illegale’ races.