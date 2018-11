Japanner kroont zich tot wereldkampioen Street Fighter Raf Picavet

12 november 2018

10u34

Bron: eigen berichtgeving 0 Games Op 11 november mocht dan wel Wapenstilstand gevierd worden, in de Parijse Salle Wagram, werd er hard gevochten. Om de titel van beste Street Fighter-speler ter wereld dan wel. Zaterdag waren ze nog met z’n 256, waaronder 13 Belgen. Zondagavond stapten de laatste overgeblevenen de kooi in.

De Red Bull Kumite, want zo heet dit kampioenschap, heeft de laatste jaren een vrij solide traditie opgebouwd onder de Street Fighter spelers. Ruim anderhalf miljoen spelers volgt het event wereldwijd via videostreams. Dat Street Fighter zette eind jaren ’80 de vechtgames op de kaart en stootte met elke aflevering sinds die eerste door tot de top van het genre. De basisformule is al die tijd onveranderd gebleven: 1-tegen-1 partijtjes waarin twee spelers met een combinatie van tactiek, timing en waanzinnige combo’s, hun exotisch ogende vechtpersonage laten inbeuken op dat van de ander.

Sterke Belgische afvaardiging

Na een intense reeks nationale voorrondes verzamelde de kruim van de Street Fighter-spelers zich dus in Parijs. Onder hen dertien Belgen die luisteren naar de ‘namen’ Kenpachi, Fuhajin, Nightcross, NSS, Zou, Anass, Sbirelee, FAL-co, McQueen, Bigmara Ramiz, Majorstart, CCL en Takamura. Die laatste Takamura, het gamer-alias van Rabiae Houmaid won op 6 oktober al de Belgische Editie van deze Red Bull Kumite en stapte dit tornooi daarmee hoger op de ranglijst in dan zijn twaalf landgenoten. Maar in een genadeloze competitie als Street Fighter is het heel gevaarlijk om over favorieten te spreken.

Laatste kans

Zondag 11 november zou er in de achthoekige Red Bull Kumite-kooi gestreden worden om de wereldtitel. Veertien namen waren al bekend. Over die laatste twee zou zaterdag de Last Chance Qualifier beslist worden. In totaal traden er voor die twee plekken 256 deelnemers aan. Aan competitie geen gebrek dus. En die was niet van de minste. Een eerste groepsfase wiedde het deelnemersveld uit tot 48. De Belgen weerden zich als leeuwen, maar slechts twee overleefden die eerste slachting: Fuhajin en, jawel, Takamura.

Wie daar zijn match won mocht rechtstreeks door naar de laatste 16 van die dag. Verloor je, dan kreeg je nog een zenuwslopende herkansing door je via drie winnende partijen uit die verliezersgroep alsnog naar die laatste 16 te knokken. Takamura koos voor de eerste optie, Fuhajin maakte er op een taaiere manier een thriller van. De twee Belgen bleven in de running. Sterker nog, ze wonnen allebei hun eerste match. Tijdens hun tweede liep het mis en ook in hun herkansingen moesten ze uiteindelijk andere toppers voor laten gaan. Eenmaal de temperatuur daar die zaterdagavond in Parijs weer onder het kookpunt was gezakt, mocht Fuhajin, zijn moeder noemt hem Narcisse Havrez, trots zijn op een negende plek in de eindstand. Takamura deed het nog beter en eindigde op nummer 5!

Verdiende winnaar

De finale op zondag werd – zoals dat wel vaker gebeurt in esports – grotendeels gedomineerd door Aziatische en dan voornamelijk Japanse spelers. Heel even zag het er toch naar uit dat de Brit Benjamin ‘Problem X’ Simon voor een stunt zou zorgen. Hij stootte door naar de finale, maar moest daar uiteindelijk de duimen leggen voor de nummer 2 op de wereldranglijst: de Japanner Fujimura Astushi. Die verloor dit kampioenschap geen enkele match en mocht terecht de trofee op zak steken.