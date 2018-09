Is F1 2018 een game voor fanaten, of ook voor occasionele racers? Even testen Karl De Rycke

14 september 2018

18u37 0 Games Het einde van de zomervakantie, het begin van het schooljaar: dat staat voor gameliefhebbers traditiegetrouw gelijk aan de release van F1. De diehardfans zullen zich de versie 2018 van dit racespel van Codemasters ongetwijfeld aanschaffen. Maar moet je voor dit spel kiezen als je een PS of X-box hebt en je toch eens wil racen? Even testen.

En testen mag je letterlijk nemen, want ik ben zelf geen expert in F1-spelletjes. Of toch niet meer: mijn ervaring met F1-games beperkt zich tot Grand Prix 2 uit 1996 - yep, 22 jaar geleden - een klassieker van Geoff Crammond. En dat heeft me uuuuuren spelplezier opgeleverd. Ik was toen al 10 jaar een grote fan van de sport, maar die taande toen de Formule 1 eentoniger werd, en mijn interesse voor de GP-games kelderde mee. Vorig jaar pikte ik de racemicrobe weer op met het fantastische Gran Turismo Sport. Dat spel is zo goed, dat ik me afvroeg of F1 anno 2018 mij nog wel zou kunnen boeien?

Oh ja! Want de game F1 2018 is veel onvoorspelbaarder dan de echte sport. De wagens en piloten zijn bijvoorbeeld meer aan elkaar gewaagd (zonder dat er plots een McLaren een GP wint). En de game is zo realistisch als Gran Turismo Sport, je waant je écht op het racecircuit. En dat is verdomd smal, zullen de leken snel merken. Inhalen is echt niet altijd makkelijk en je maakt razendsnel brokken.

Easy of niet

Maar ook daar heeft Codemasters aan gedacht: je kan de instellingen van de game zo instellen, dat elke beginner meteen zijn eerste race wint. Zo heb ik het spel ook leren kennen: instellingen op "weinig schade", de AI van de tegenstanders op 20 op 100 en het circuit van Francorchamps uittesten. Drie uren, een hoop oefensessies, enkele crashen en een paar races later won ik met de Mercedes van Lewis Hamilton.

Tijd om de Career-modus uit te proberen. Want daarvoor speel je tenslotte F1 2018, om wereldkampioen te worden. Ik kies voor de wagen van Bottas en word ploegmaat van Hamilton. Aanvankelijk begin ik met tegenzin aan de oefensessies, want dat zijn er telkens 3 voor je aan de echte chronosessie kan beginnen. En ik wil GP's rijden. Goed nieuws: wie de trainingen wil overslaan, kan dat. Dan kwalificeer je je wagen maar meteen en klaar. Maar die oefensessies worden eigenlijk vrij snel plezant. Je kan er namelijk credits mee verdienen, en die kan je dan gebruiken om je ingenieurs aan het werk te zetten om je wagen te verbeteren. En dat is één van de sterke punten van F1 2018: als je je wagen niet verder ontwikkelt, loop je al snel achter op de concurrentie.

Pluspunten

Nog pluspunten: je kan binnen je team de strijd aangaan met je teamgenoot om de status van eerste piloot te krijgen, en je kan onder meer je contract voor volgend seizoen onderhandelen. Minder sterk: de interviews die je tussendoor moet geven. Puur tijdverlies. En als je 'fout' antwoordt, kan dat ook nog eens effect hebben op de houding van de bazen van je team.

Gelukkig weegt dat niet op tegen de spanning in de wedstrijden. Want die is echt top. Je moet soms echt zoeken naar de juiste plek om voorbij te kunnen steken, het juiste moment om het ERS-systeem (gebaseerd op KERS) te gebruiken en - als je voor lange wedstrijden kiest, want ook dat kan je instellen - voor de juiste pitsstopstrategie. Al is de grootste uitdaging toch crashen vermijden bij de inhaalmanoeuvres. En niet alleen die van jou, maar ook die van je concurrenten. Vooral bij de start vliegen ze me nog altijd om de oren, die andere wagens. En telkens opnieuw begint dan die enerverende inhaalrace. Maar die maakt het ook zo leuk. En niet alleen op mythische circuits als Monaco of Francorchamps, maar ook in China of Dubai.

Conclusie

Is F1 2018 dan zijn geld waard? Zelfs zonder het over de onlinemodus te hebben, zéér zeker. Of je nu wil racen op een hoog en heel moeilijk niveau, of snel enkele wedstrijden wil rijden op easy, dan is dit racespel gewoon top. Al laat ik Gran Turismo Sport toch niet helemaal aan de kant liggen: ik ga af en toe eens afwisselen.