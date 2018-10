In aangrijpende game 'My Memory Of Us' ontsnappen kinderen uit duistere poel van fascisme Ronald Meeus

16 oktober 2018

15u25 0 Games Herinnert u zich die diep in de ziel snijdende scène uit Steven Spielbergs Schindler’s List, die met dat joodse kind met het rode jasje wiens kleur eventjes door de monochrome wereld van de film door wist te priemen?

Het is een visuele metafoor die handig opnieuw werd aangegrepen door de Poolse studio Juggler Games, wiens snerpende debuutgame My Memory of Us u twee jonge kinderen laat besturen doorheen een wereld die pijlsnel is ingezakt in de duistere poel van het fascisme.

Dat laatste wordt niet uitgebeeld met nazisymbolen, maar door die zonet al aangehaalde metaforische laag nog wat verder te trekken: soldaten van het bezettingsleger zijn bijvoorbeeld robots, en de hele omgeving is een soort steampunkversie van een Europese grootstad in de jaren 50. Het wordt vrij snel duidelijk dat de dertigers die achter My Memory of Us zitten een tijdloos - en vandaag zelfs actueel - verhaal willen vertellen met hun game.

Vertelling en symboliek

U stuurt de kinderen doorheen een tweedimensionaal speelveld, waar u sluipsequenties moet ronden, kamers moet doorzoeken en niet al te diepgaande omgevingspuzzels moet oplossen. Maar de ambities van My Memory of Us zitten niet noodzakelijk in het brengen van de meest uitdagende game, of het innoveren op gebied van gameplay.

Vertelling en symboliek primeren, en alles werd in een verdomd mooie visuele vormgeving verpakt: een asgrauwe variant op de animatiestijl van vroege Walt Disney- en Tex Avery-tekenfilms. En de klassieke joodse vioolmuziek op de achtergrond herinnert ons uiteindelijk tòch nog aan een groot leed uit de nog veel te recente geschiedenis dat we nooit meer mogen laten terugkomen.