Illegale PlayStation-games? Dat kan je tienduizenden euro's kosten

28 februari 2019

17u06

Het Japanse elektronicaconcern Sony heeft een schadevergoeding van 16.800 dollar geëist van een man uit Californië. De man wordt verdacht van het verkopen van twee gekraakte PlayStation 4-systemen, inclusief honderden spellen. Sony wil 800 dollar per systeem en 200 (!) dollar per spel terug.

De man kon door het omzeilen van de interne beveiliging de PlayStation vullen met illegaal gedownloade games. Vervolgens verkocht hij de tot de nok toe gevulde PlayStations op de online marktplaats eBay. In totaal gaat het om 76 games, wat volgens de rekenmethode van Sony zo’n 16.800 dollar waard is.



Daarnaast maakte hij ook nog eens reclame voor zijn ‘diensten’. “Je kan stoppen met het betalen voor games. Pak je vrijheid terug”, valt te lezen op de website van de hacker. Geïnteresseerden konden de man via die website contacteren.



Sony vindt het overduidelijk dat de verdachte de wet heeft overtreden en sleepte hem voor het gerecht. Hij kwam echter niet opdagen, waarna Sony aan de rechter vroeg om een verstekvonnis uit te spreken. Daarmee wordt de schade-eis direct toegewezen. Wat de rechter gaat doen is nog onbekend.

