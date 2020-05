Iconische ‘Tony Hawk’s Pro Skater’-games geremasterd voor een nieuwe generatie én fans van het eerste uur Raf Picavet

12 mei 2020

18u00 5 games Het regent de laatste jaren remakes en remasters van klassieke videogames. Sommige lijken verplichte nummertjes of gemotiveerd door een luie ‘passeer nog ’s langs de kassa’. In het geval van deze twee eerste ‘Tony Hawk’s Pro Skater’-games, klinkt de reactie echter massaal “waarom duurde het zo lang”. Dat was dan ook een van de vragen die we stelden in een exclusief interview aan studiohoofd Simon Ebejer.



Wat was volgens jou de reden voor het overweldigende succes van die eerste ‘Tony Hawk’s Pro Skater’-games, nu meer dan 20 jaar geleden?

Simon Ebejer: “Ik denk dat het een samenloop van verschillende factoren was. Van hard werken en toeval. Zo was het een voor die tijd technisch en visueel baanbrekende game met een besturing die volgens velen vandaag nog altijd niet verbeterd is. En er was de figuur van Tony Hawk, de grootste skater van zijn tijd, die toen net ook nog eens de eerste recordbrekende en lang onhaalbaar geachte 900 (hierbij maakt de skateboarder in de lucht twee en een halve bochten om hun lengteas, daarbij naar beneden kijkend wanneer hij naar beneden komt, red.) landde.”

Herinner jij je nog het moment dat de game je te pakken kreeg?

Simon Ebejer: “Absoluut. Ik was zelf niet echt een skater. Of liever: ik was er lang niet zo goed in als mijn vrienden. Dus toen ik de eerste keer in de game de manual echt onder de knie kreeg en daarna mijn eerste bescheiden combo... Dat was een gevoel dat zich toen met weinig andere games liet vergelijken.”

Het regent de laatste jaren remakes en remasters. Waarom duurde het zo lang voor deze zo voor de hand liggende kandidaat?

Simon Ebejer: “Ik weet het. Ik weet het. De fans vragen er al heel lang naar. Maar we durfden er niet aan te beginnen voor we zeker wisten dat we hun verwachtingen echt zouden kunnen inlossen. Je moet voorzichtig zijn met games waar velen zo gehecht aan zijn. Tegelijkertijd zijn de jaren 90 vandaag hipper dan ooit, en is het daarom wel precies het juiste moment.”

Aan de ene kant wil de nagenoeg obsessieve fan van het eerste uur een game die zo trouw mogelijk aan het origineel blijft. Aan de andere kant zijn nieuwe generaties spelers die andere verwachtingen hebben. Hoe kwamen jullie uit die evenwichtsoefening?

Simon Ebejer: “Die veteranen mogen op beide oren slapen, we blijven heel trouw aan het origineel met, heel belangrijk, de originele besturing. Maar er is nu wel een tutorial, er zijn meer opties om online te spelen en een enorm verbeterde ‘creëer je eigen skatepark’-modus gemaakt die je kan delen met anderen. De enige echte veranderingen in gameplay zijn wat we ‘levenskwaliteitverbeteringen’ noemen. Zo hebben we die evenwichtsmeter, die pas in latere afleveringen van de serie opdook, naar deze geremasterde versies van de eerste twee games gebracht. Wat spelers nu ook helpt, is dat ze uit de nu veel betere animaties kunnen zien hoe goed of wankel ze op hun plank staan.”

De ‘Tony Hawk’s Pro Skater’-games brachten de skatecultuur toen naar een publiek dat daar vooraf weinig raakpunten mee had. Denk je dat deze remasters die truc nog ‘s kunnen overdoen?

Simon Ebejer: “Ik zie geen reden waarom niet. Skateboarding zit momenteel weer in de lift. Het had normaal gezien dit jaar zelfs zijn debuut gemaakt op de Olympische Spelen. De belangstelling voor zowel het skaten zelf als de lifestyle is groot genoeg.”

De game introduceerde ook miljoenen spelers aan muziek van buiten hun comfortzone. Weet je nog waarom er voor die nu iconische, weinig voor de hand liggende soundtrack gekozen werd en of die in de remaster opnieuw present geeft?

Simon Ebejer: “De songs en bands op die soundtrack waren gewoonweg waar Tony Hawk en zijn vrienden toen naar luisterden. Ik geef toe dat het een eclectische en gedurfde mix was, maar ik lees en hoor nog vaak van mensen die jaren later zo’n nummer horen, en dan onmiddellijk aan de game moeten denken. We vonden het dan ook belangrijk om zoveel mogelijk van die songs opnieuw op de soundtrack te krijgen en daar zijn we grotendeels in geslaagd. Waar het niet lukte, ging het om rechten die nu, twintig jaar later, in dispuut liggen, of waarvan de eigenaar niet op te sporen valt.”

Wat mogen we inhoudelijk verwachten? Een 1 op 1 remaster of eentje met extra’s?

Simon Ebejer: “Je krijgt alle skaters en alle negentien levels uit die eerste twee iconische games. Je kan die een voor een afwerken zoals je dat in de originele game deed. Maar je kan ook tussen de twee switchen met behoud van alles wat je ondertussen ontgrendeld of geüpgraded hebt. Oh ja, en we hebben splitscreenmultiplayer.”

Ik had het genoegen om destijds Tony Hawk een paar keer te interviewen. Toen was hij heel sterk betrokken bij de ontwikkeling van de game. Was hij dat ook bij deze remaster?

Simon Ebejer: “Oh, neem gerust van me aan dat hij opnieuw heel betrokken was. Hij gaf continu feedback op elke versie die we hem toonden. Het is en blijft ‘zijn’ game en het was voor ons heel belangrijk dat hij er gelukkig mee is.”

‘Tony Hawk’s Pro Skater’ 1 & 2 verschijnt op 4 september voor PS4, Xbox One en pc.